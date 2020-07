‘Doc – Nelle Tue Mani’, ripartono le riprese dopo lo stop: l’annuncio su Instagram

‘Doc – Nelle tue mani’, ripartono le riprese dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus: l’annuncio arriva dall’attrice Matilde Gioli su Instagram, ecco tutti i dettagli.

La fiction di Rai Uno ‘Doc – Nelle Tue Mani’ è stato uno dei programmi di maggiore successo di questi ultimi mesi. Lo sceneggiato con protagonista Luca Argentero, che veste i panni del dottor Andrea Fanti, è andato in onda tra marzo e aprile scorsi, in pieno lockdown, ottenendo un successo incredibile. Ascolti record hanno caratterizzato le 4 serate di Rai Uno, per la gioia di tutti coloro che hanno preso parte a questo splendido progetto. Complice dell’enorme seguito, probabilmente, anche il fatto che ‘Doc’ sia la storia di un medico e che sia andato in onda proprio in un periodo in cui il personale sanitario è stato grande protagonista nella nostra società, ovvero durante l’emergenza Coronavirus. Proprio a causa della pandemia, le riprese della fiction sono state interrotte, lasciando dunque incompleta la prima stagione. A quanto pare, però, le cose stanno tornando man mano alla normalità. Poco fa una delle attrici protagoniste, Matilde Gioli, ha annunciato su Instagram che le riprese stanno per ripartire: ecco le sue parole nel dettaglio.

‘Doc – Nelle tue Mani’, ripartono le riprese: ecco l’annuncio pubblicato su Instagram da Matilde Gioli

Matilde Gioli è una delle protagoniste della fiction di Rai Uno ‘Doc – Nelle tue Mani’, nella quale veste i panni della dottoressa Giulia Giordano, collega del primario Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. La storia, come tutti sappiamo, è liberamente ispirata a quella del medico Pierdante Piccioni, e ha appassionato tantissimo il pubblico, regalando ascolti record. Lo stop delle riprese, dovuto all’emergenza Coronavirus, aveva lasciato tutti con l’amaro in bocca, e soprattutto con la curiosità di scoprire il finale di stagione. A quanto pare, però, le cose ora stanno cambiando. La Gioli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale si trova proprio sul set della fiction: “Sono venuta a vedere se è tutto pronto. E’ tutto pronto, si ricomincia”, ha scritto nella didascalia dello scatto, lasciando dunque intendere che le riprese dell’amatissima fiction stanno per ripartire.

Una splendida notizia per tutti gli appassionati della serie di Rai Uno, che potrebbe tornare già ad autunno con le ultime puntate della prima stagione. Andrea Fanti tornerà tra le braccia di sua moglie o sceglierà la collega Giulia Giordano? Non ci resta che aspettare qualche mese per scoprirlo!