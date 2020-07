Domenica In torna in tv con una nuova formula: l’annuncio inaspettato della Rai, ecco tutti i dettagli della grande novità.

La stagione di Domenica In appena conclusa ha regalato grandissime soddisfazioni ai vertici di Rai Uno e alla ‘padrona di casa’ Mara Venier, che con la sua simpatia, genuinità e sensibilità ha conquistato ancora una volta il pubblico. La conduttrice del talk domenicale di Rai Uno è stata molto brava ad affrontare una situazione davvero complessa. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha causato la chiusura di numerosi programmi, ma non quella di Domenica In, che però è continuato con una formula diversa, ovvero senza pubblico e con le interviste in collegamento video, oppure in studio ma nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, prima su tutte la distanza di sicurezza. Nonostante questi cambiamenti, ‘zia Mara’ è riuscita sempre a creare la giusta atmosfera intima con tutti i suoi ospiti, facendo emozionare e divertire il pubblico. La conduttrice ha dovuto anche affrontare una frattura al piede, che l’ha costretta a presentare le ultime puntate con il gesso. Nonostante gli impedimenti, però, gli ascolti hanno premiato Mara e la sua squadra, tanto che i vertici Rai hanno annunciato che Domenica In sta per tornare in tv, con una formula del tutto nuova: ecco i dettagli.

Domenica In torna in tv da domani: ecco tutti i dettagli della nuova formula del programma

Domenica In sta per tornare in tv. Dopo l’enorme successo di quest’ultima edizione, il talk condotto da Mara Venier terrà compagnia al pubblico per un altro mese, a partire proprio da domani, domenica 5 luglio. La novità, però, è la formula con cui andrà in onda. Niente diretta, né interviste inedite. A intrattenere il pubblico, infatti, saranno 4 puntate de ‘Il Meglio di Domenica In’, con le interviste e i momenti più intensi, emozionanti e divertenti di questa edizione. Nel corso delle prossime 4 domeniche, dunque, saranno riproposte alcune delle interviste che hanno maggiormente caratterizzato il programma dalla prima all’ultima puntata. E sono davvero tante, così come sono tanti i momenti indimenticabili di questa stagione. Basti pensare, ad esempio, a quello avvenuto nel corso dell’ultima puntata, quando il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, è apparso in studio con un mazzo di rose per fare pubblicamente gli auguri a sua moglie per il loro anniversario. Un momento dolcissimo, che ha fatto emozionare la Venier e anche il pubblico da casa.

Nella puntata di domani rivedremo, tra le altre, l’intervista a Carlo Verdone, Alessandro Siani e Patty Pravo. Siete pronti ad emozionarvi di nuovo?