Uomini e Donne è un programma che regala emozioni al pubblico ormai da circa 20 anni. Tante sono le coppie uscite dal dating show di Canale 5, molte delle quali hanno fatto appassionare con il loro percorso i fan del programma. Molte non hanno resistito nel tempo, mentre altre sono riuscite ad andare avanti, magari diventando una famiglia, e sono tuttora in piedi. Basti pensare ad Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che hanno due splendidi bambini e sono più innamorati che mai, o anche a Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che si sono sposati l’anno scorso e sono diventati da poco genitori della piccola Arya. Insomma, il pubblico è sempre molto affezionato ai protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi, e poco fa ha appreso che una storica e amatissima coppia nata nel programma si è separata: ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, una storica e amatissima coppia si è separata: ecco l’annuncio ufficiale su Instagram, di chi si tratta

Tra le tantissime coppie nate a Uomini e Donne, ce n’è una davvero amatissima dal pubblico. Stiamo parlando di quella composta da Cristian Galella e Tara Gabrieletto. I due si sono conosciuti nel dating show durante il trono del giovane di Vigevano, che alla fine del suo percorso ha scelto Tara tra le tante ragazze che lo corteggiavano. I due sono stati insieme per circa 10 anni, arrivando anche a pronunciare il fatidico ‘sì’ nel 2016. Oggi, però, dopo 4 anni di matrimonio, è arrivato l’annuncio ufficiale della loro separazione. Già qualche giorno fa Tara aveva pubblicato delle storie Instagram nelle quali spiegava di essere in crisi col marito. Pochi minuti fa è stato Cristian a fare ulteriore chiarezza direttamente dal suo profilo Instagram, dicendo che lui e Tara si sono separati: “Parlo a nome mio e di Tara, con la quale abbiamo deciso di separarci e prendere ognuno la sua strada. Da questo momento, e già da un po’ di tempo, siamo single e liberi di frequentare chi vogliamo e fare le nostre scelte”. L’ex tronista ha specificato che non ci saranno ulteriori dichiarazioni o interviste sui motivi che hanno portato lui e Tara a questa decisione, perché entrambi vogliono continuare a mantenere la riservatezza che li ha sempre contraddistinti.

Cristian ha chiesto, infine, rispetto e silenzio intorno a questa vicenda, ribadendo che i motivi di questa separazione li sanno, e li sapranno per sempre, solo lui e Tara.