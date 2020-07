Paola Di Benedetto racconta la sua esperienza ai suoi fan: la confessione inaspettata lascia tutti senza parole!

Paola Di Benedetto è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP: la sua spontaneità, la sua dolcezza e la sua bontà l’hanno premiata. La giovane, diventata famosa dopo esser stata Madre Natura in Ciao Darwin, ha deciso di donare l’intera cifra vinta in beneficenza, essendo l’ultima puntata durante la piena emergenza Coronavirus. La fidanzata di Federico Rossi vanta di un fascino e di una bellezza più unica che rara: è una ragazza davvero in gamba e nelle ultime ore ha parlato ai suoi fan delle sue esperienze di vita. Com’è vivere da soli? Paola racconta alcuni aneddoti della sua vita privata: ecco le sue parole.

Paola Di Benedetto: “Ho pensato di non farcela”, la confessione inaspettata

Paola Di Benedetto ha chiacchierato con i suoi fan attraverso le Instagram story: il tema questa volta è il ‘vivere da soli’. “Avete mai avuto un’esperienza del genere?” scrive Paola. “Io sono più di due anni che vivo da sola e ammetto che ancora oggi faccio parecchia fatica in molte cose” scrive l’ex gieffina mentre mostra un video in cui stende i panni appena lavati. “Quando ti ritrovi a vivere solo, ti rendi conto che le cose se non le fai tu, nessuno le farà per te. Cominci a rimboccarti le maniche, a gestire la casa e gli impegni” sono le sue parole. “L’istinto di sopravvivenza ci fa trovare la forza per riuscire a fare quello che bisogna fare, anche con le difficoltà” è il consiglio della Di Benedetto per coloro che hanno fatto presente i loro ‘dubbi’ in merito. “A me è successo un sacco di volte di pensare di non farcela, di essere allo stremo…e invece ce l’ho fatta!” racconta Paola. I fan faranno buon uso dei consigli del famoso personaggio televisivo.