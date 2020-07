Temptation Island, chi è il single Francesco Muzzi: età, lavoro, profilo Instagram e il percorso a Uomini e Donne, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

La nuova edizione di Temptation Island è appena cominciata, ma sta già regalando emozioni e colpi di scena a non finire. La prima puntata del reality sulle coppie ha visto già in crisi alcuni fidanzati, che si sono trovati a dover subito fare i conti con i problemi del proprio rapporto. E’ il caso di Ciavy e Valeria, con quest’ultima che si è avvicinata in maniera significativa la single Alessandro Basciano, soprattutto dopo alcune dichiarazioni del fidanzato che l’hanno fatta soffrire. Problemi anche per Anna e Andrea, che sembrano volere cose diverse dalla vita e lo stanno esternando anche all’interno dei villaggi. Non vanno bene le cose, infine, anche per Sofia e Alessandro, con quest’ultimo che ha chiesto addirittura il falò di confronto anticipato alla fidanzata. In attesa di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata, in onda giovedì prossimo, proviamo a conoscere meglio alcuni dei protagonisti di questa edizione. E’ la volta di Francesco Muzzi, uno dei single che si trovano nel villaggio delle fidanzate, e che è già noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Temptation Island, chi è Francesco Muzzi: età, lavoro e il percorso a Uomini e Donne, tutto sul tentatore bolognese

Francesco Muzzi è uno dei dodici tentatori presenti nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island. Alto, capelli lunghi castani e occhi chiari, Francesco non è certo uno che passa inosservato. La sua bellezza e il suo fisico si sono già fatti notare nel corso della prima puntata di Temptation Island. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Di sicuro possiamo dire che il bel tentatore è nato a Bologna il 23 agosto del 1991, per cui a breve compirà 29 anni. Appassionato di musica fin da quando era bambino, si è diplomato al Conservatorio e oggi lavora come produttore musicale e insegnante di musica in una scuola privata. Oltre alla musica, ama il calcio, anche se non lo pratica, e i video game, come lui stesso ha raccontato in un’intervista pubblicata su Witty Tv. Molto seguito anche sui social, ha un profilo Instagram che conta quasi 9mila followers, sul quale non è particolarmente attivo e che usa per condividere alcuni scatti del suo lavoro di musicista e di modello. Non manca anche una foto insieme alla sua mamma, risalente al suo compleanno di 3 anni fa. Il volto di Francesco, però, non è completamente sconosciuto al grande pubblico. Il bel bolognese, infatti, ha partecipato proprio qualche mese fa a Uomini e Donne in veste di corteggiatore. Quando scese per un appuntamento al buio, si trovò davanti Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, che scelse di corteggiare, almeno finché lei non decise di abbandonare il trono.

Per quanto riguarda il suo rapporto con le donne, Francesco ha affermato nell’intervista a Witty di essere attento in particolare agli occhi e allo sguardo delle ragazze, prima di cercare poi anche un approccio mentale. Tra i suoi progetti futuri, c’è quello di affermarsi ancora di più nel suo lavoro, che rappresenta la sua più grande passione.