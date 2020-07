In quest’ultimo scatto su Instagram, Dua Lipa è letteralmente incantevole: lo scatto in mini bikini nero ha conquistato i suoi followers social.

È una delle cantanti più emergenti, amate ed apprezzate del momento, Dua Lipa. Voce di numerosi singolo di successo, la cantante britannica decanta di un seguito davvero clamoroso. Non soltanto, infatti, ogni suo concerto si dimostra un vero e proprio sold out, ma anche lo sconsiderato successo riscontrato sui social. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori con dei mozzafiato scatti fotografici oppure su tutto quanto la riguarda. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo mostrato di quando, durante il periodo del lockdown per l’emergenza Coronavirus, Dua Lipa abbia deciso di cambiare drasticamente il suo look. E, quindi, di mostrarlo ai suoi sostenitori. Ma non è affatto finita qui. Perché, vi assicuriamo, con quest’ultimo scatto, la cantante brittanica si è letteralmente superata. Più che incantevole, la voce del singolo ‘Physical’ si è mostrata ai suoi sostenitori con indosso un mini bikini nero davvero da urlo. Sapete come hanno reagito i suoi sostenitori? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Dua Lipa incantevole in mini bikini: lo scatto manda in visibilio Instagram

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Dua Lipa non perde mai occasione di poter lasciare tutti i suoi sostenitori completamente senza parole. La giovane cantante britannica, lo sappiamo, decanta di una bellezza più unica che rara. È proprio per questo motivo che non perde mai occasione di poterlo mostrare liberamente. Lo ha fatto, come dicevamo precedentemente, anche pochissime ore fa. Quando, in spiaggia, la venticinquenne si è mostrata ai suoi sostenitori con indosso un bikini, anzi un mini bikini, davvero da urlo. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Bene! Adesso diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme:

In realtà, sono tre gli scatti che, pochissime ore fa, Dua Lipa ha mostrato ai suoi sostenitori lasciandoli completamente senza parole. In ogni caso, vi assicuriamo, è sempre incantevole. Con indosso questo fantastico mini bikini, la cantante ha sfoggiato una forma fisica davvero da urlo. Capite adesso la reazione dei suoi sostenitori? Immediatamente, lo scatto in questione è stato letteralmente bombardato da likes e commenti di apprezzamento.

Sapete cosa significa il suo nome?

Credete che Dua Lipa sia un nome d’arte. Beh, vi sbagliate davvero di grosso. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la giovanissima cantante britannica, nata da genitori albanesi, si chiama proprio in questo modo. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa significa esattamente? Ve lo diciamo immediatamente: amore. Ebbene si. Dua Lipa significa ‘amore’.