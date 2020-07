Temptation Island, chi è il tentatore single Alessandro Usai: scopriamo insieme l’età, la carriera e la sua passione più grande

Temptation Island è iniziato e ovviamente alla curiosità di conoscere più da vicino le varie coppie che quest’anno si sono recate nel villaggio per iniziare il loro viaggio nei sentimenti, c’è quella di scoprire chi sono i tentatori e le tentatrici. Mai come quest’anno il programma ha subito non poche modifiche, non solo per il fatto che questa che stiamo vedendo è la prima edizione mista in cui vedremo coppie vip e nip insieme, ma soprattutto per il periodo storico che ci stiamo trovando ad affrontare a causa del Coronavirus. Prima della messa in onda, ma anche durante, del programma Bisciglia ha specificato che prima di entrare nel villaggio, sia le coppie, che i tentatori e tentatrici hanno effettuato un periodo di auto isolamento, proprio per evitare contatti con persone possibilmente infette da covid. Ma adesso veniamo a noi, come vi abbiamo detto la curiosità di scoprire qualcosa in più sui tentatori e le tentatrici è tanta, motivo per cui ora vi vogliamo parlare di Alessandro Usai.

Temptation Island, chi è Alessandro Usai: età, carriera e la sua passione più grande

Alessandro Usai è nato nel 1993, ha quindi 27 anni. Alessandro è originario di Cagliari ma sono ormai molti anni che vive a Lugano in Svizzera. Qui Alessandro lavora per una multinazionale in qualità di operaio addetto alla pulizia dei canalizzazioni. Alex è un volto poco noto al pubblico visto che per lui questa di Temptation Island rappresenta la sua prima apparizione televisiva. C’è da dire che proprio per questo motivo si conosce molto poco di lui, ma attraverso il video di presentazione per il programma più atteso dell’anno, siamo riusciti a carpire qualcosa. Ad Alessandro piacciono moltissimo gli sport, in particola il calcio e la palestra. Dal suo fisico scolpito si può facilmente intuire quanto gli piaccia allenarsi. Ha poi rivelato che però il suo chiodo fisso sono le donne e che il programma lo mette a suo agio. In passato infatti il ragazzo ha rivelato di aver frequentato altre donne impegnate, quindi questo contesto non lo spaventa.

Viste queste sue dichiarazioni ci aspettiamo che quindi possa legare con una delle fidanzate del villaggio. Per quanto riguarda altri aspetti della sua vita privata non sappiamo dirvi molto visto che oltre a non essere mai stato presente in altre trasmissioni è anche molto riservato. Il suo profilo Instagram è infatti molto sobrio e dice davvero poco della sua vita quotidiana. E’ possibile infatti vedere che al tentatore piace scattarsi fotografie, ma sempre solo, negli scatti non appaiono mai amici o familiari. Molti di questi sono in bianco e nero e in quasi tutti sfoggia un sorriso smagliante. Il ragazzo pone particolare attenzione non solo alla location in cui scatta le foto, ma anche all’abbigliamento che indossa. Per chiunque volesse può cliccare QUI per visitare il suo account social Instagram.