Temptation Island, chi è il tentatore Simone Garato: scopriamo insieme l’età, il suo account Instagram e la carriera da cantautore

Temptation Island è iniziato solo da pochissimi giorni e ovviamente alla curiosità di conoscere più da vicino tutte e sei le coppie che quest’anno si sono recate nel villaggio dell’Is Morus Relais per iniziare il loro viaggio all’interno dei sentimenti, si fa sempre più insistente anche la curiosità di scoprire chi sono i tentatori e le tentatrici. Il programma più atteso dell’estate ha subito non poche modifiche in questa edizione, non solo per il fatto che questa che stiamo vedendo è la prima edizione mista in cui vedremo coppie vip e nip insieme, ma soprattutto per il periodo storico che ci stiamo trovando ad affrontare a causa del Coronavirus. Qualche giorno prima dell’inizio del programma Bisciglia ha voluto specificare, attraverso un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ tutte le modalità di protezione adottate. Prima di entrare nel villaggio, infatti, sia le coppie che i tentatori e le tentatrici hanno effettuato un periodo di auto isolamento, proprio per evitare contatti con persone possibilmente infette da covid. Ma adesso veniamo a noi, come vi abbiamo detto la curiosità di scoprire qualcosa in più sui tentatori e le tentatrici è tanta, motivo per cui ora vi vogliamo parlare di Simone Garato.

Simone Garato ha 39 anni ed è nato e vive a Padova, in cui lavora come responsabile commerciale di un’azienda. Simone non è estraneo al mondo dello spettacolo, basti pensare che nella sua vita oltre ad essere un responsabile commerciale come vi dicevamo prima, è anche un bravissimo cantautore. La musica è la sua più grande passione, a cui dedica tutto il tempo possibile. C’è da dire che nonostante questa sua familiarità al mondo dello spettacolo, Simone non è molto social e soprattutto tiene molto alla sua vita privata. Nel video di presentazione a Temptation Island ha raccontato di essere molto legato alla propria famiglia, ove è il più piccolo dei fratelli e di non aver avuto alcuna relazione negli ultimi tre anni.

Simone nel corso della sua vita ha avuto molte relazioni, rapportandosi a donne molto diverse tra di loro. Non ci resta quindi che continuare ad aspettare per capire se all’interno del villaggio riuscirà a legare con qualcuna delle fidanzate. Potete seguirlo sul suo account ufficiale Instagram CLICCANDO QUI.