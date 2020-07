Karina Cascella, incredibile cambio di look: lo scatto pubblicato su Instagram divide i followers, pioggia di commenti per la nota influencer.

Karina Cascella è una delle opinioniste più amate e discusse della tv, oltre che un’influencer di successo. Il suo profilo Instagram conta, infatti, 1 milione di followers. Un numero non da poco, che dimostra il suo grande seguito sul web. Sempre molto presente e attiva sui social, Karina è amatissima e allo stesso tempo talvolta viene anche criticata. Non tutti apprezzano, infatti, la sua forte personalità e il suo carattere sempre molto schietto e sincero, ma lei risponde sempre per le rime ai commenti negativi. Bellissima e sempre in forma, la Cascella incanta spesso i followers con i suoi scatti da urlo, in cui mette in evidenza le sue curve mozzafiato. Non mancano anche foto e video della sua vita quotidiana, con il compagno Max Colombo e la figlia Ginevra, nata dall’amore con Salvatore Angelucci. Insomma, Karina condivide davvero tutto con i suoi followers, e poco fa ha voluto mostrare il suo ultimo cambio di look ricevendo tantissimi commenti da parte dei suoi fan, che hanno opinioni discordanti in merito alla sua ‘trasformazione’: ecco i dettagli.

Karina Cascella, incredibile cambio di look: followers divisi, ecco la pioggia di commenti ricevuti dall’influencer

Karina Cascella ha condiviso nelle ultime ore il suo nuovo look su Instagram. L’influencer, nonché opinionista quasi fissa nei programmi di Barbara D’Urso, è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi fan ogni momento della sua vita, quelli felici e anche quelli più tristi e nostalgici. Il suo carattere aperto e sempre senza peli sulla lingua le costa talvolta qualche critica, ma Karina è abbastanza forte da procedere per la sua strada senza dare troppa attenzione a chi non la apprezza. Nelle ultime ore l’influencer ha effettuato un importante cambio di look dal parrucchiere, facendosi allungare i capelli con delle extension.

Il risultato è davvero super e Karina è bellissima con la sua nuova acconciatura. I commenti al suo scatto sono tantissimi, ma discordanti. Secondo alcuni, infatti, la Cascella sembrava più giovane con i capelli corti, mentre per altri il nuovo look le dona moltissimo.

Il nuovo look di Karina ha diviso i suoi followers, che hanno commentato in massa il suo ultimo scatto. Su una cosa, però, sembrano tutti d’accordo: stiamo parlando della bellezza dell’influencer, che a quanto pare non viene mai messa in discussione. Siete d’accordo anche voi?