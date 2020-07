Giulia De Lellis incanta Instagram in costume: fisico scolpito e lato B mozzafiato, il commento di Andrea Damante non passa inosservato, ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata una delle influencer di maggiore successo in Italia, e ha costruito pian piano una splendida carriera. Negli ultimi mesi è finita in modo particolare sotto i riflettori per il ritorno di fiamma con Andrea Damante. La loro storia d’amore, nata proprio negli studi del dating show di Canale 5, ha fatto appassionare milioni di persone, e la reunion avvenuta durante il lockdown è stata una notizia ‘bomba’, che ha fatto impazzire i loro fan. Oggi i due sono insieme, più felici e innamorati che mai, come dimostrano anche sui social, dove spesso appaiono i loro incantevoli scatti di coppia, oltre che tanti imperdibili siparietti. Ultimamente hanno deciso di ‘allargare la famiglia’, prendendo in casa un cagnolino, Tommaso, del quale sono entrambi innamorati pazzi. Sempre molto presente e attiva nel suo lavoro di influencer, Giulia poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti mozzafiato in cui è in costume ed esibisce un fisico e un lato B da urlo. Il commento del fidanzato non ha tardato ad arrivare e non è certo passato inosservato: ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis incanta Instagram in costume: il commento di Andrea Damante non passa inosservato

Giulia De Lellis sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’amatissima influencer è sempre molto presente e attiva sui social e spesso e volentieri pubblica scatti da urlo, in cui mette in evidenza il suo fisico scolpito e le sue forme. E’ il caso dell’ultimo post che ha condiviso sul suo profilo Instagram, nel quale pubblicizza uno splendido costume, che le sta davvero benissimo. Nelle foto che ha pubblicato, Giulia è in posa col suo costume rosa, che è particolarmente scollato e sgambato e mette ben in evidenza il suo lato B mozzafiato e le sue forme esplosive. Impossibile non notare anche i suoi addominali scolpiti, che hanno incantato i fan.

Tra i tantissimi commenti che hanno invaso il post di Giulia, non è certo passato inosservato quello del fidanzato Andrea Damante: “Maroooooo”, ha scritto il dj veronese, proprio per sottolineare la bellezza e il fascino della sua fidanzata, della quale sembra particolarmente orgoglioso. Del resto, come dargli torto?