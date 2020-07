Kate Middleton, la drastica decisione sul figlio George

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Kate Middleton stia prendendo una drastica decisione sul piccolo George: ecco di che cosa si tratta.

Ad avere la peggio in questa emergenza Coronavirus che, come ben sappiamo, ha completamente stesso tutto il mondo da diversi mesi, sono stati anche i bambini. A causa della chiusura immediata e allungata di tutti gli istituti scolastici, i piccoli scolari sono stati costretti purtroppo a restare nelle proprie cose senza vedere i propri compagni. È capitato anche al piccolo George e alla bellissima Charlotte, i figli di Kate Middleton e William. Certo, entrambi, presso Anmer Hall, hanno usufruito dello splendido giardino a loro disposizione. Tuttavia, il rapporto, il divertimento e i giochi con i loro compagni sono nettamente venuti a mancare. Eppure, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, quando il suo primogenito ritornerà a scuola, la bella Kate abbia preso una drastica decisione su di lui e, quindi, sulla sua educazione. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Kate Middleton, la decisione sull’educazione di baby George: di che cosa si tratta

Stando a quanto riportato da alcuni tabloid americani, sembrerebbe che Kate Middleton sia in procinto di prendere un’importante e drastica decisione sul suo primogenito George. Sembrerebbe, infatti, che, appena il piccolo principe riprenderà la scuola, sua madre voglia iscriverlo in un collegio. Ebbene si. Sembrerebbe che la duchessa di Sussex non abbia più intenzione di mandare suo figlio alla Thomas Battersea, piuttosto di iscriverlo ad un vero e proprio collegio. Motivo? Semplice: il carattere! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci siano troppe diverse caratteriali tra il piccolo George e sua sorella Charlotte.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Kate Middleton, resosi conto delle differenza caratteriali tra George e la piccola Charlotte, abbia deciso di iscrivere suo figlio in collegio. Più timido e riservato lui, mentre molto più vivace la piccolina, sembrerebbe che, proprio per questo motivo, la duchessa abbia deciso di prendere questa drastica decisione per differenziare la loro educazione.

