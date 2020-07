Belen, weekend a Capri con il nuovo fidanzato poi subito a Roma: il motivo

Belen Rodriguez ha trascorso un weekend da favola con il suo nuovo fidanzato a Capri, ma poi è volata subito a Roma: ecco il motivo

Belen Rodriguez torna a monopolizzare le prime pagine dei giornali. La showgirl argentina si è lasciata con Stefano De Martino, ma il periodo da single è durato veramente poco. La modella e conduttrice televisiva è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che lavora nel campo della moda. L’uomo ha trascorso il weekend con lei in barca, tra il lungomare di Napoli e l’isola di Capri. I due – forse non volutamente – escono allo scoperto. Il cuore della showgirl argentina pare possa tornare a battere per un altro napoletano: dopo Stefano adesso c’è Gianmaria.

Belen, weekend con il nuovo fidanzato poi subito Roma

Weekend da sogno per la Rodriguez: la showgirl argentina ha trascorso alcuni giorni nel capoluogo campano. La modella non era assolutamente da sola: oltre al fratello Jeremias e all’amico Mattia Ferrari, c’era anche quello che (presumibilmente) è il suo nuovo fidanzato. La showgirl, infatti, è stata ‘pizzicata’ dal settimanale Chi insieme all’imprenditore Gianmaria Antinolfi. I due si scambiano dolci effusioni in barca e la modella sembra aver già dimenticato De Martino. Da Napoli a… Napoli: la modella ritrova l’amore proprio lì dove l’aveva perso e soprattutto dove era ‘scappato’ il suo ex compagno, protagonista assoluto del lunedì sera con Made in Sud.

Dopo il weekend da sogno a Capri, però, la showgirl argentina è volata subito a Roma. In questo momento, infatti, la Rodriguez è impegnata con le registrazioni delle nuove puntate di Tu si que Vales, programma in onda in prima serata su Canale 5. La modella e conduttrice è stata confermata al timone dello show di Maria De Filippi.