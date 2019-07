Una nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a ripartire senza, però, Ilary Blasi: la bella romana, così, ha spiegato il motivo del suo abbandono.

Terminate le avventure del Grande Fratello Nip, il pubblico italiano non vede l’ora di poter seguire la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Quest’anno, come svelato in alcuni nostri articoli, ci saranno alcune clamorose novità. Tra cui, l’assenza di Ilary Blasi. Dopo, appunto 3 anni, la moglie di Francesco Totti ha deciso di abbandonare il timone del programma. E di dedicarsi, probabilmente, ad altro. Ma, quindi, per quale motivo Ilary ha lasciato il famoso reality? A rivelare e a spiegare i motivi è la diretta interessata nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Chi’.

Ilary Blasi non condurrà il Grande Fratello Vip: ecco perché

È da quando è stata inaugurato il Grande Fratello Vip che la bella Ilary Blasi ne è alla conduzione. Eppure, come ogni cosa, è giunto il momento di dirle ‘addio’. Come svelato in una recente intervista al settimanale ‘Chi’, la romana non sarà più al timone del reality. Se ne parlava, ormai, da tempo, eppure adesso sembra essere del tutto confermato. Ilary, infatti, spiega che è stata entusiasta di accettare il ruolo da conduttrice tre anni fa. Ma che, come ogni cosa, è giunta il momento di mettere la parola ‘fine’ alla sua esperienza. Perché? Ilary è una persona gioiosa, solare. Ed è proprio per questo motivo che le risulta più facile continuare in ruoli che esprimono al massimo queste sue doti. A differenza, invece, di ‘ruoli’ in cui mettono in risalto cose personali, la sua vita privata.

