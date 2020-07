Stefano De Martino, un’altra Rodriguez alla sua corte: di chi si tratta

Stefano De Martino, alla sua corte adesso c’è una nuova Rodriguez che non c’entra niente con Belen. Ecco di chi si tratta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: adesso si può parlare davvero di crisi profonda. Anzi, forse qualcosa in più. Stando a quanto ci racconta la copertina di ‘Chi’, settimanale di Alfonso Signorini, nella coppia ci sarebbe un terzo, ma anche un quarto incomodo. Insomma, il settimanale ci parla – attraverso delle immagini abbastanza eloquenti – di nuove ‘fiamme’ per l’uno e per l’altra. Si tratterà solo di ripicche? Chissà, intanto Belen Rodriguez ha baciato Antinolfi: lo si vede chiaramente dalla foto finita in prima pagina. Stefano, invece, resta un po’ più distante dalla nuova Rodriguez. Sì, avete letto bene: parliamo di una donna che ha lo stesso cognome della sua (ormai) ex moglie.

Stefano De Martino e la nuova Rodriguez: chi è la donna con lo stesso cognome della ex

“Arriva un’altra Rodriguez (Mariana) alla corte di re Stefano”, questo il titolo che racconta uno scatto sulla copertina di Chi in cui i due vengono immortalati insieme. Certo, non così vicini come Belen ed Antinolfi. Ma comunque vicini. Alfonso Signorini ci dice che si tratterebbe dunque di una donna che gli sta facendo la corte.

Ma scopriamo insieme di chi si tratta. Si tratta di una modella, classe ’91, di origini venezuelane. E’ cresciuta a Caracas ed è l’ultima di 4 sorelle. La sua famiglia è di umili origini. Il suo cognome ci è abbastanza familiare, e lo sarà sicuramente anche per Stefano. Tuttavia, non fa parte della stessa famiglia di Belen. Ha partecipato al Grande Fratello Vip, in Italia, ed ha anche avuto uno scontro abbastanza duro con Valeria Marini durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di un personaggio abbastanza apprezzato e seguito su Instagram. Ha all’attivo 253mila followers che non si perdono un aggiornamento su di lei. E che aggiornamenti: le foto sul suo profilo sono una più bella dell’altra. Tutti scatti artistici in cui la modella si mette in posa per il suo pubblico social.