Uomini e Donne, un amatissimo ex protagonista annuncia: “Inizio lavori del mio film”, il post su Instagram non passa inosservato.

L’ultima stagione di Uomini e Donne si è conclusa da circa un mese, ma i fan sono già in attesa di scoprire le nuove vicende del trono più famoso della tv. Si ricomincia a settembre, con nuove conoscenze e nuovi amori pronti a sbocciare. Nel frattempo, i telespettatori seguono i loro beniamini sui social, in particolare Instagram. Tre le più seguite, c’è senza dubbio lei, Gemma Galgani, la regina del Trono Over. Ma non solo! Ricordate il suo ex storico, Giorgio Manetti? Ebbene, anche il ‘Gabbiano’, così era soprannominato all’interno del programma, è molto attivo sui social. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, ha annunciato una notizia inaspettata, ma che ha fatto molto piacere ai suoi fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, l’amatissimo ex Giorgio Manetti: “Inizio lavori del mio film”, l’annuncio a sorpresa

Oggi Gemma Galgani è alle prese con la frequentazione con Nicola Vivarelli, il giovane ‘Sirius’ conosciuto in chat. I due non formano ancora una coppia, ma pare che la loro conoscenza stia proseguendo anche a telecamere spente. I fan di Uomini e Donne, però, non potranno mai dimenticare l’intensa storia d’amore che ha legato la dama del Trono Over a Giorgio Manetti, l’affascinante ex cavaliere di Firenze, che ha letteralmente rubato il cuore a Gemma. Una storia che, però, fa ormai parte del passato: se la Galgani è un volto fisso di Uomini e Donne, Giorgio non è più in trasmissione. I suoi fan, tuttavia, continuano a seguirlo quotidianamente. Come? Attraverso i social, naturalmente. Il profilo ufficiale di Instagram del bel Manetti conta ben 106 mila followers, ed è proprio lì che qualche ora fa è apparso un post che non è passato inosservato. Un post in cui Giorgio annuncia il suo nuovo impegno: “Inizio lavori del mio film, ciak si gira!”. Proprio così, l’ex cavaliere sarà presto protagonista di un film.

Come spiegato dallo stesso Giorgio in alcuni commenti sotto il post, si tratta di un cortometraggio prodotto, scritto ed interpretato in inglese. Insomma, un’esperienza del tutto nuova per Giorgio, che resterà sempre uno dei protagonisti più amati della trasmissione di Canale 5. E voi, cosa pensate di questo annuncio? Siete curiosi di vedere l’ex cavaliere del Trono Over nelle vesti di attore?