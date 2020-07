Adriana Volpe sbotta contro Giancarlo Magalli: “Questo non te lo consento”, lo sfogo durissimo è arrivato dopo la frecciatina del conduttore sui social

“Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai!”. Inizia così il lungo post che Adriana Volpe ha appena pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un post che arriva come risposta alla pesante frecciatina che, nel pomeriggio di ieri, Giancarlo Magalli ha indirizzato proprio alla conduttrice. Il conduttore ha commentato gli ascolti poco esaltati della nuova trasmissione della Volpe, Ogni mattina, in onda su TV 8. Ma quello che ha fatto infuriare la Volpe è stata una emoticon che Magalli ha utilizzato nel suo post: quella che indica di ‘fare silenzio’. Un gesto su cui Adriana non è riuscita a passare sopra. La conduttrice ha deciso di replicare sia in diretta a Tv 8 che sul suo profilo social. Ecco cosa è successo proprio pochi minuti fa!

Adriana Volpe furiosa contro Giancarlo Magalli: “Questo gesto non me lo fai”, cosa è successo in diretta

“Hai provato tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta.” Adriana Volpe non è stata in silenzio e ha deciso di replicare alla frecciatina che il suo collega Giancarlo Magalli ha lanciato ieri pomeriggio sui social. Il post, come sottolinea Adriana in diretta, è stato prontamente cancellato oggi dal conduttore, ma la Volpe ha deciso di rispondere. Un lungo sfogo, quello di Adriana, che sottolinea come il gesto del conduttore sia stato poco rispettoso del prossimo e delle donne. La conduttrice ha replicato in diretta, nei primi minuti della puntata di Ogni mattina di oggi. E ha riportato le sue parole anche sul suo profilo di Instagram. Date un’occhiata al post:

Parole forti quelle della Volpe, che non ha affatto apprezzato il commento di Giancarlo Magalli sugli ascolti di TV 8. La conduttrice lancia a sua volta una stoccata, parlando del calo di ascolti de I Fatti Vostri, quando la trasmissione è passata alla conduzione in solitaria di Magalli. Un botta e risposta davvero acceso, che non sembra destinato a finire presto. Un botta e risposta in cui interviene anche Marcello Cirillo, citato anche dalla Volpe nel suo sfogo. Il suo commento che non è passato inosservato:

Giancarlo Magalli replicherà nuovamente alle parole della Volpe? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di quella che sembra essere una diatriba senza fine.