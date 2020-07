Giulia e Silvia Provvedi: auguriamoci, nella vita, un amore come il loro

Giulia e Silvia Provvedi, le sorelle più belle e vere di Instagram: auguriamoci, nella vita, un amore come il loro

Tra gemelli, tra gemelle, c’è un rapporto indissolubile. Un legame che va oltre l’essere fratelli e sorelle. Possiamo dire sia il cado de Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Sempre insieme, l’una attaccata all’altra. Quando una inciampa, l’altra è lì a sorreggerla. Quando una sorride, l’altra fa lo stesso. Entrambe con un volto clamorosamente televisivo e, oltretutto, simpatico ed altamente fotogenico, hanno cominciato la loro carriera con X Factor, formando il duo Le Donatella. Poi, il loro successo è stato tutto un divenire. Che definizione potremmo dare a queste due ragazze? Quale è il loro ruolo nel mondo dei media, che possono essere tv, radio o più semplicemente Instagram? Beh, noi di sologossip un’idea ce l’avremmo.

Come definire Giulia e Silvia Provvedi

Proviamo a ‘definirle nel mondo dei media’, come le chiamereste? Cantanti? Showgirl? Influencer? Beh, potremmo dire semplicemente ‘sorelle’. Le sorelle Provvedi. Le sorelle Donatella. Le sorelle più belle che i media ci abbiano mai donato. Sempre chiare, trasparenti, vere.

Al Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi ha accettato di mettere sotto i riflettori l’abbandono da parte di Fabrizio Corona. Ricordiamo che le era stato vicino in tutto il periodo di detenzione e poi… beh, è finita come sappiamo. Giulia, con la sua simpatia e lo spiccato senso dell’umorismo, non ha mai nascosto neanche un piccolo dettaglio della sua storia d’amore con Pierluigi Gollini. Storie Instagram, post, video Tik Tok in cui c’era solo da ridere un bel po’… due ragazze che da sempre si raccontano e non nascondono niente, neanche quando c’è da parlare di un evento particolarmente ‘crudo’ come l’arresto di Malefix.

Giulia e Silvia Provvedi: auguratevi un amore come il loro

L’abbiamo letto nei commenti che poi hanno ripostato nelle storie su Instagram: “Nella vita, mi auguro che una persona mi guardi come vi guardate voi”, o qualcosa del genere. Comunque sia, parole abbastanza eloquenti, arrivate da un utente che semplicemente le segue su Instagram. Le sorelle Provvedi sono un esempio, semplicemente, d’amore. Un amore incondizionato che non conosce invidia, gelosia, o sentimenti poco sinceri. Insomma, sorelle da seguire su Instagram per farsi qualche risata con le loro facce buffe, coi loro racconti giornalieri e con quello che le capita ogni giorno come a chiunque altro. Belle e vere: se i personaggi di Instagram fossero tutti come loro…

Silvia diventa mamma, Giulia zia

Può esserci un amore più grande di quello della zia? E’ nata Nicole. La piccola Nicole, che ha portato tanta gioia e non poteva essere altrimenti. Sono nate, con lei, una mamma: Silvia. E una zia: Giulia. Una zia abbastanza ‘sopra le righe’: speriamo non vi siate persi quel video in cui Silvia era uscita per commissioni e Giulia era rimasta da sola con la bambina. Un balletto scatenato con la piccola in braccio. Se viene su con lo stesso carattere della zia, beh, ne vedremo delle belle…