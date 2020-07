Temptation Island, splendida notizia: arriva un annuncio a sorpresa sui social ufficiali della trasmissione di Canale 5 dedicata alle coppie.

Giovedì 2 luglio è andata in onda la prima, attesissima, puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality di Canale 5 è, oramai, un appuntamento fisso dell’estate per il pubblico. Che, dopo una sola puntata, si è già appassionato alle vicende delle nuove coppie che si sono messe in gioco. Dalle ‘perle’ di Antonella Elia, al feeling tra Valeria e il bel tentatore Alessandro Basciano: il primo appuntamento è stato ricco di momenti memorabili. Ma, in attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di giovedì 9 luglio, arriva un’altra splendida sorpresa per i fan della trasmissione targata Maria De Filippi. Un annuncio apparso sui social ufficiali di Temptation Island, che ha fatto impazzire di gioia il pubblico. Scopriamo di cosa si tratta!

Temptation Island, splendida notizia: l’annuncio dell’apertura dei casting per la nuova edizione

Amanti di Temptation Island, tenetevi forte! Una nuova edizione del reality più amato della tv è appena iniziata, ma pare proprio che gli autori stiano già lavorando per la prossima. Che non arriverà l’anno prossimo, ma tra qualche mese! Se inizialmente si era pensato ad unire le due versioni, vip e nip, in un’unica, pare proprio che Temptation Island tornerà anche a settembre. Quella che sembrava essere solo una voce ha trovato conferma in un annuncio arrivato poco fa sui social ufficiali della trasmissione. Di cosa si tratta? Dell’apertura dei casting, per selezionare le nuove coppie. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, dopo l’edizione ‘mista’ attualmente in onda, quella di settembre dovrebbe essere dedicata interamente alle coppie ‘nip’. Niente personaggi famosi, insomma. A condurre l’edizione di settembre dovrebbe essere proprio lei, Alessia Marcuzzi, che già l’anno scorso abbiamo visto alle perse con i video ed i falò. Una notizia che ha fatto impazzire i fan della trasmissione, che si conferma una delle più seguite degli ultimi anni. Ecco l’annuncio apparso sui social:

Eh si, questo post ha tutta l’aria di essere una conferma. Temptation Island tornerà anche a settembre e noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le sorprese e le novità che Raffaella Mennoia e company stanno preparando per noi. Intanto, però, godiamoci l’edizione appena iniziata, che, stando alle anticipazioni, si preannuncia sempre più scoppiettante. Appuntamento giovedì sera alle ore 21 e 20 su Canale 5! Filippo Bisciglia e i suoi video aspettano solo voi!