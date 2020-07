Temptation Island,i cinque momenti memorabili della prima puntata del docu-realty di Canale 5.

Finalmente ci siamo! La nuova edizione di Temptation Island è partita ieri sera, 2 luglio, su Canale 5. Un’edizione attesissima, quella di questa’anno, in cui a mettersi in gioco ci sono sia coppie famose che coppie ‘nip’. A condurla, il veterano ed amatissimo Filippo Bisciglia. E, se il buongiorno si vede dal mattino, quest’anno ne vedremo davvero delle belle! Se avete perso la prima puntata o, semplicemente, volete rivivere i momenti più salienti del primo appuntamento, siete nel posto giusto! Vi avvisiamo: le risate sono assicurate!

Temptation Island, i cinque momenti memorabili: è Lorenzo Amoruso il re della prima puntata

1 – “CHI È SOFIA?”

Possiamo dire, senza alcun dubbio, che è questo il tormentone della prima puntata di Temptation Island! Protagonista della scena memorabile, una delle concorrenti più attese di questa edizione: Antonella Elia! Durante uno sfogo della fidanzata Annamaria, l’ex gieffina si rende protagonista di una ‘gaffe’ che è già diventata virale sui social. “Il mio sbaglio nella mia vita è di averlo amato così tanto e di non amate più Sofia”, dichiara Annamaria. La risposta di Antonella è già storia. Ascoltate:

Eh si, Antonella si candida ad essere una delle protagoniste assolute di questa edizione! Aspettiamoci grandi cose da lei!

2 – “E ALLORA…”

Temptation Island è iniziato da pochissimo, ma c’è già chi lo richiede come prossimo opinionista ad Uomini e Donne! Parliamo di Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro. Il napoletano si è distinto per la sua propensione al commentare i percorsi dei suoi colleghi, mostrandosi molto coinvolto. Su Twitter, i telespettatori sono già impazziti per lui:

Ed è stato un momento in particolare ad aver letteralmente scatenato i fan. Quando, durante la visione di un video per Andrea nel pinnettu, Lorenzo spiazza tutti con un urlo assolutamente inaspettato:

Che dire, Lorenzo ci darà grosse soddisfazioni!

3 – IL LANCIO DELLA SEDIA

Che Temptation Island è se nessuno fa volare qualche pezzo dell’arredamento del famoso villaggio? Ebbene, anche nella prima puntata della nuova edizione, sono volate le prime sedie! Ad avere una reazione ‘poco controllata’ è stato Andrea, fidanzato di Anna, proprio dopo aver visto dei filmati riguardanti la sua partner. Anna si è chiusa in bagno con un tentatore: in realtà, era una provocazione, ma questo Andrea non lo sapeva. E, una volta rientrato nel villaggio, è apparso davvero accecato dalla gelosia! Ecco gli attimi dello sport preferito del villaggio…il ‘lancio della sedia’:

Non è iniziata alla grande l’avventura tra Andrea e Anna…come proseguirà tra loro? Al momento, il pubblico sembra essere dalla parte del giovane ristoratore. Cambierà qualcosa nel corso delle settimane?

4 – “I CORNI”

Amici di Tempation Island, se pensavate che questo fosse “il programma della corna”, da quest’anno dovrete ricredervi. Uno dei momenti più esilaranti della serata riguarda Alessandro, che non è sembrato molto d’accordo con la sua fidanzata quando quest’ultima ha affermato di non averlo mai tradito. Giudicate voi:

5 – VALERIA ED ALESSANDRO…COSA ACCADRA’?

I fan di Uomini e Donne lo avranno senza dubbio riconosciuto: tra i tentatori di questa edizione c’è anche lui, Alessandro Basciano, l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. La sua esperienza nel programma non ha avuto lieto fine: ad Alessandro, la tronista preferì il ‘rivale’ Daniele Schiavon. Ma ora, Basciano è pronto per una nuova avventura. Bello come pochi, il tentatore sembra essere già il preferito del pubblico! E non solo…Valeria, fidanzata di Ciavy, non sembra essere del tutto indifferente alle lusinghe e le avances ( anche abbastanza fisiche!) dell’ex corteggiatore. A tal punto che, suo web, i fan sognano già la nascita di una nuova coppia! Ecco uno dei tanti tweet apparsi sui social durante la puntata di ieri:

E voi, come li vedete insieme? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire come si evolverà il loro rapporto…

Insomma, la prima puntata di Temptation Island è stata ricca di sorprese, colpi di scena e momenti che sono destinati a restare nel cuore ( e sui social!) dei fan per moltissimo tempo! Ma, a giudicare dalle anticipazioni della prossima puntata, quello che accadrà il prossimo giovedì sarà ancora più clamoroso! Non ci ritroviamo più, venerdì prossimo, per commentare insieme le nuove avventure direttamente dall’isola delle tentazioni! Stay tuned, il viaggio nei sentimenti è appena iniziato!