Elisabetta Canalis adotta un cane abbandonato durante il periodo di lockdown in Sardegna: il magnifico gesto dell’ex velina e la storia del cucciolo mettono i brividi. Ecco il post dell’ex velina.

Sa sempre come stupire i suoi milioni di fan: Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia La Notizia, nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto mozzafiato sul suo canale Instagram che ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Appena sveglia ha deciso di immortalarsi in intimo durante la sua colazione: il risultato? Un vero schianto! Ai suoi follower non regala solo scatti mozzafiato, ma anche meravigliose storie: proprio nelle ultime ore ha mostrato a tutti il loro neo arrivato in casa. Si tratta di un cane che è stato abbandonato durante il periodo di lockdown: la modella e showgirl arrivata in Sardegna ha incontrato Nello, il suo nuovo cagnolino. Ha raccontato la storia del cucciolo con un post: date un’occhiata.

Elisabetta Canalis: “Vi presento il nuovo membro della famiglia”, il magnifico gesto della showgirl

Elisabetta Canalis cuore d’oro: la famosa modella e showgirl ha raccontato la storia del suo neo arrivato in casa, Nello, attraverso il suo canale Instagram. “Vi presento Nello, il nuovo membro della famiglia che va ad aggiungersi a Mia e Megan. Nello è stato abbandonato ( ed investito) ai tempi della quarantena per il COVID, qui in Sardegna. Degli angeli l’hanno trovato, accolto e tenuto al rifugio” racconta la Canalis nel suo post.”Un giorno, mentre aggiornavo la home del mio account ho visto la foto di questo cagnolino che mi ha colpito. Il resto lo potete vedere da voi…”: l’ex velina di Striscia La Notizia mostra infatti alcuni video e scatti del piccolo Nello, un cane di piccola taglia davvero dolcissimo. Sul profilo della Canalis si legge che è nella sua isola, la Sardegna, c’è molta necessità di sterilizzazioni ed adozioni e portare a casa il piccolo cucciolo per lei è stata una grande soddisfazione. “Nello presto verrà con noi in America e sarà amato come tutti i nostri cani anche se forse un posto speciale lo ha già, nel cuore di Skyler”: Elisabetta scioglie il cuore di tutti con queste parole, inserite nella didascalia di un post ricco di foto e video che mostrano la dolcezza e la bellezza del cane.