Georgina Rodriguez ha letteralmente fatto impazzire il web con il suo selfie stile ‘animalier’: indossa un costume leopardato ed un accessorio ‘particolare’. Ecco di che si tratta.

Ha incantato l’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020. Georgina Rodriguez ha affiancato Amadeus sul palco dello show più famoso d’Italia insieme ad Alketa Vjsiu. La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è presentata con un abito lungo davvero elegante: ha incantato tutto il pubblico di Rai 1 ed i presenti a teatro con le sue forme ed i suoi magnifici lineamenti. Su Instagram Georgina è una vera star: è seguita da oltre 19 milioni di follower, i suoi post sono sempre sorprendenti. Selfie, foto di famiglia e foto in posa davvero magnifiche: la Rodriguez sui social è una vera star. Nelle ultime ore ha pubblicato un selfie super bollente mentre si gode alcune ore di relax: c’è un dettaglio che hanno notato tutti i suoi fan, date un’occhiata….

Georgina Rodriguez esplosiva in costume leopardato: un dettaglio non passa inosservato

Georgina Rodriguez ha fatto impazzire i social poche ore fa: la dolce metà di Cristiano Ronaldo è una vera star e con le sue forme lascia sempre tutti senza fiato. Aveva 22 anni e faceva la commessa in una boutique di Gucci quando ha incontrato per la prima volta il famosissimo calciatore: è stato amore a prima vista per entrambi. Sono andati a convivere e nel 2017 sono diventati genitori di Alana Martina, quarta figlia per Cristiano che ha tre figli nati prima dell’incontro con la Rodriguez.

La splendida madrilena dalla chioma scura, dagli occhi profondi e dal fisico procace nella giornata di oggi ha deciso di dedicarsi a sé e regalarsi qualche ora di relax al mare: ha scattato un selfie che ha letteralmente infiammato i social. “Un giorno felice” scrive in spagnolo come didascalia mentre nella foto si mostra con un costume leopardato che mette in risalto le sue forme: sapete cosa ha in testa? Il dettaglio non è passato inosservato…

La splendida modella indossa un cappellino di paglia molto particolare: quel cappello è l’accessorio che fa la differenza, ma è comodo? I laterali sono così lunghi che le coprono gli occhi! Ma non importa, la Rodriguez con questo selfie ha completamente infiammato i social network: sono oltre 1 milione gli utenti che hanno messo like ed altrettanti i commenti. Emoticon di cuori e baci e complimenti hanno riempito il post della dolce metà del bomber più famoso al mondo.