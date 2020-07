Temptation Island, chi è la bellissima tentatrice Federica Mallus: scopriamo insieme l’età, la carriera e qual è la sua passione più grande

Ormai mancano pochissime ora a questa seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda questa sera dopo ‘Striscia la Notizia’ su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Andrea che perde letteralmente le staffe al falò… si prospetta una serata davvero infuocata! Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio, come ci si aspettava, e anche gli ascolti sono saliti alle stelle… La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di una delle tentatrici di quest’edizione, Federica Mallus. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, gli studi universitari e le sue passioni più grandi.

Federica Mallus è nata a Cagliari in Sardegna e attualmente vive a Quartu Sant’Elena insieme a sua madre e a sua figlia di undici anni. Non sappiamo dirvi con esattezza né la data, né l’anno di nascita. Possiamo dirvi però che anche attraverso il suo account ufficiale instagram, sappiamo che è una modella italiana molto apprezzata, sia nel nostro Bel Paese, che all’estero. Federica oltre ad essere sempre in giro per lavoro, si occupa anche di sua figlia e di studiare. La Mallus frequenta infatti l’Università e più precisamente il corso di studi in Economia Aziendale. Nel corso della sua carriera da modella ha avuto l’onore di partecipare a Miss Italia e soprattutto a Miss Mondo. Qualche tempo fa in un’intervista a ‘Tvpiù’ aveva dichiarato: “Se i miei bagagli potessero parlare, mi implorerebbero di farli riposare un attimo: negli ultimi mesi non hanno tregua, tra aeroporti, treni, taxi, hotel e soste brevissime a casa giusto per un cambio di biancheria e la immediata ripartenza”. Sappiamo che alcuni anni fa la ragazza si prese una lunga pausa dalla sua carriera di Modella, probabilmente per concentrarsi sul suo ruolo di madre, anche se non è da escludere che le motivazioni possano essere anche altre. Fatto sta che probabilmente non si aspettava di avere tutto questo seguito una volta ritornata sulle scene!

Adesso è certamente tra le modelle più apprezzate e richieste qui in Italia e divide il suo lavoro proprio tra l’Italia e gli States. Nel corso dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, la Mallus ha percorso il Red Carpet e ha ottenuto grandi apprezzamenti. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si conosce davvero molto poco… Potete seguirla qui sul suo account ufficiale Instagram.