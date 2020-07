Belen Rodriguez sotto al suo ultimo post è stata presa di mira dagli utenti che non hanno gradito la notizia della sua nuova relazione: l’argentina è stata duramente attaccata ed è intervenuta mamma Veronica. Ecco le parole.

E’ ormai al centro del gossip Belen Rodriguez: è sempre stato un personaggio pubblico estremamente seguito e chiacchierato ma questa volta davvero non si parla d’altro! La nuova rottura con Stefano De Martino ha lasciato tutti di stucco, a sorprendere ancor di più è stata la notizia della ‘nuova storia d’amore’ tra l’argentina ed un imprenditore napoletano, Gianmaria Adinolfi. Belen è stata colta in fragrante mentre baciava la sua nuova fiamma dal settimanale Chi: da allora il web è letteralmente impazzito. Negli ultimi post pubblicati su Instagram dalla showgirl non si parla d’altro: pronta a difendere la sua primogenita c’è mamma Veronica che ha risposto a tono ad un commento di un utente. Ecco di che si tratta.

Belen Rodriguez duramente attaccata, interviene la mamma: “Ma cosa dici?”

Belen Rodriguez ha pubblicato un giorno fa un post con una serie di scatti mentre si gode un po’ di relax sulla barca insieme ad amici ed al fratello Jeremias. “Que linda que es la vida”, ovvero “Com’è bella la vita” scrive come didascalia l’argentina che, dopo la rottura con Stefano, si consola tra le braccia di un imprenditore napoletano, Gianmaria Adinolfi. La notizia di gossip ha fatto scalpore ed a molti ‘non è andata giù’: tantissimi i commenti sotto al post della showgirl, chi la critica e chi invece le ricorda di vivere la vita al meglio, come meglio crede. Un utente ci è andato giù pesante e la mamma di Belen, Veronica Cozzani, non è riuscita a resistere. “Se per te è più importante la libertà la prossima volta evita di fidanzarti, sposarti, ecc” scrive un follower della Rodriguez. Mamma Veronica ha replicato immediatamente: “Cosa dici? Uno deve essere sempre libero! Se sei sposato o fidanzato, non sei più libero? Mamma mia! La libertà è la cosa più bella! Di cosa parli?”.