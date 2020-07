“Mi sei mancata tanto”: Pago non manca all’appuntamento e la rivede dopo un bel po’; ecco chi ha incontrato.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Pago, che proprio nella casa più spiata della tv si era ricongiunto alla sua fidanzata Serena. Un’armonia durata poco, però: i due, da qualche mese, si sono nuovamente lasciati e sembrano davvero essere più distanti che mai. Qualche giorno fa, però, per Pago è arrivato un meraviglioso incontro. No, i fan della coppia resteranno delusi: non si tratta della Enardu, ma di Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip. Durante il reality, Pago e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin avevano legato tantissimo e, dopo mesi, si sono finalmente rivisti.

Pago rivede Paola Di Benedetto dopo il GF Vip: “Mi sei mancata tanto!”

“Ce la stiamo raccontando finalmente, dopo due mesi! Ce la raccontiamo volentieri“. Pago e Paola Di Bendetto si sono rivisti per la prima volta, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, il cantante ha pubblicato alcune stories, mentre si trova al bar proprio la vincitrice del reality di Canale 5. I due avevano legato tantissimo durante il programma e non nascondono la gioia nel rivedersi. “Mi sei mancato tanto!”, “Anche tu mi sei mancata!”, uno scambio di parole dolcissime tra i due amici e, infine, la richiesta di Pago: “Pero mi devi promettere che mi devi portare da Fede, perché mi ha promesso che canta la mia canzone!” Ecco uno screen del video postato da Pago nelle sue stories:

