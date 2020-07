Paola Di Benedetto e Fede, vacanza all’Argentario: luogo incantevole

Se cercate una meta estiva che unisce mare e montagna, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno un consiglio perfetto per voi! Vacanza 2020 all’Argentario: tutte le curiosità sulla magnifica località della Toscana.

Estate 2020: pronti, partenza, via! Il sole e le alte temperature hanno aperto ufficialmente le vacanze italiane! L’emergenza Coronavirus ha temporaneamente sospeso le partenze per l’estero ma, a chi importa? L’Italia ci sa offrire ugualmente il paradiso che solitamente cerchiamo in giro per il mondo: non ne siete sicuri? Sbagliate! Lo stivale è uno scrigno di meraviglie naturali, culturali ed artistiche: è ricco di borghi, spiagge, cime e laghi mozzafiato, capaci di soddisfare qualsiasi voglia o esigenza, di mare o montagna. Così hanno iniziato anche i VIP a regalarsi qualche giorno di relax! Oggi parliamo di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, l’incantevole coppia che ha fatto innamorare migliaia di ragazzini. Lei, originaria di Vicenza, è l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ed un famoso personaggio televisivo, vincitrice dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello VIP; Lui, di Modena, è un famoso cantante, un tempo metà del duo Benji&Fede. Paola e Federico sono fidanzati da quasi due anni e, nonostante una piccola crisi affrontata per via di un tradimento, il loro amore è a cinque stelle! I piccioncini hanno deciso di regalarsi una vacanza tra mare e montagna nella splendida Toscana verso la fine di giugno: gli scatti pubblicati sui loro profili social confermano le bellezze italiane. Ecco dove sono stati….

Estate all’Argentario: tra mare cristallino e gite con panorami mozzafiato, la vacanza di Paola e Federico

Paola Di Benedetto e Federico Rossi nell’ultima settimana di giugno si sono regalati un magnifico viaggio. La coppia composta dai due personaggi famosi ha trascorso dei giorni sull’Argentario, uno splendido promontorio circondato dal mare. Si tratta di un comune italiano della provincia di Grosseto, in Toscana. Collegato alla costa dai tomboli della Giannella e della Feniglia e da un istmo artificiale che corrisponde alla diga di Orbetello, risulta essere un luogo davvero magico. Questo posto attrae i turisti per il suo paesaggio incantevole, per il meraviglioso mare cristallino e per il clima mite: una particolare caratteristica dell’Argentario è quella di avere un ambiente marino vario, capace di soddisfare tutti! I tomboli prima citati non sono altro che due strisce di terra lunghe circa 6 km, sabbiose e riparate da pinete che rendono l’ambiente estremamente rilassante e tranquillo. Chi ama i fondali rocciosi, può spostarsi lungo la costa dell’Argentario sulla quale si trovano scogliere bagnate da un mare cristallino, indimenticabile. L’Argentario soddisfa anche gli amanti della montagna: chi è solito fare trekking o gite con la bicicletta, la zona interna del promontorio offre sentieri, passeggiate, panorami e scorci di una bellezza davvero rara.

Ma come si mangia all’Argentario?

La cucina in questa località Toscana unisce i sapori di terra e mare: un piatto particolare eccellente è la zuppa di pesce, chiamata ‘caldaro‘. Prende il nome dalla pentola in cui veniva preparata la zuppa ed i pesci che la compongono sono in genere spinosi ed estremamente saporiti (gronco, scorfano, tordo di mare, granita, tracina, granchio, sconciglio, polpo, seppia, cozza, murena). Impossibile essere lì e non assaggiarla!

Questa è la meta ideale per chi vuole rilassarsi tra mare e montagna: anche Paola e Federico consigliano questa magnifica località in Toscana!