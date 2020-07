Chiara Ferragni, cifre da capogiro per il look del video musicale con Baby K: ecco quanto ha speso l’influencer per i suoi capi e i suoi accessori da urlo.

Chiara Ferragni può essere considerata senza dubbio una sorta di ‘Re Mida’ dei nostri giorni, perché è capace di trasformare in successo qualsiasi iniziativa decida di intraprendere. La famosa influencer, tra le prime nel mondo, ha un seguito incredibile, come dimostra anche il suo profilo Instagram, che ad oggi conta ben 20 milioni 400mila followers. Numeri da capogiro, insomma, che dimostrano l’enorme successo dell’imprenditrice digitale, famosa per il suo lavoro ma anche sui social, dove mostra praticamente tutto anche della sua vita quotidiana. Lei e suo marito Fedez sono sempre presenti e attivi sui rispettivi profili e pubblicano momenti del loro lavoro, ma anche della loro vita familiare, compresi numerosi imperdibili siparietti di coppia. Ultimamente Chiara ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura, un’esperienza diversa da quello che è solitamente il suo lavoro. L’influencer, infatti, ha partecipato come special guest all’ultimo singolo di Baby K, ‘Non mi basta più’, apparendo come protagonista anche nel video musicale del brano. La Ferragni ha scelto dei look da capogiro per il video, spendendo cifre stratosferiche: volete sapere i dettagli? Eccovi accontentati!

Chiara Ferragni ha partecipato come special guest all’ultimo singolo di Baby K, ‘Non mi basta più’. Un pezzo dal ritmo inconfondibile, un vero e proprio tormentone estivo, cosa a cui la cantante e rapper italiana ci ha ormai abituati da tempo. La Ferragni, dunque, si è cimentata in una cosa diversa dal solito, ovvero il canto. Non solo però, perché Chiara ha anche recitato nel video musicale del brano, nel quale ha sfoggiato la sua bellezza, ma soprattutto una serie di favolosi look che costano un occhio della testa. Come riportato anche da FanPage, infatti, Chiara ha speso cifre stratosferiche per gli abiti e gli accessori che indossa all’interno del video musicale con Baby K. Si passa dai 1096 euro del Body Jungle di Versace, ai 1300 euro dell’abito firmato Fausto Puglisi. Anche per le scarpe l’influencer non ha badato a spese, passando dalle Pump Saint Laurent di 795 euro alle Mule Versace da 790 euro, agli stivali di Fausto Puglisi da 500 euro.

Cifre stratosferiche anche per i gioielli, con un collier di Bulgari da 300.000 euro e un paio di orecchini, sempre del famoso brand di gioielli, del costo di 29.100 euro.