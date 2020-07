Federica Panicucci fa impazzire i suoi fan su Instagram: la conduttrice ha pubblicato un post mentre è al mare, in costume. Fisico scultoreo e pioggia di complimenti: è intervenuto anche il suo compagno Marco Bacini!

Federica Panicucci è una delle conduttrici televisive italiane più famose: la splendida donna di Cecina, nata nel 1967, riesce sempre a brillare di luce propria grazie alla sua bellezza. Prima di debuttare in tv ha avuto delle esperienza nel mondo della moda e della pubblicità: nell’87 l’abbiamo conosciuta in qualità di ‘centralinista’ di Portobello, il famoso programma Rai di Enzo Tortora. Federica con il suo ‘Mattino Cinque’ intrattiene i telespettatori Mediaset: lo show di intrattenimento ed informazione ha un pubblico davvero vastissimo. Oltre ad essere brava, è una donna davvero bella: sui social poche ore fa ha pubblicato un post in costume che ha lasciato i suoi fan di Instagram senza parole. E’ spuntato anche il commento del suo compagno Marco Bacini! Date un’occhiata.

Federica Panicucci in costume, fisico scultoreo: il compagno non resiste e ‘interviene’

Federica Panicucci ha trascorso la domenica al mare ed ha deciso di condividere uno scatto con i suoi follower di Instagram: come sempre splendida la conduttrice in costume ha fatto impazzire tutti! “La mia domenica al mare” scrive come didascalia e subito le sono arrivati migliaia e migliaia di complimenti: “Sei bellissima”, “Sei sempre stupenda”, “Sembra che tu abbia sempre 20 anni! Incredibile!”, “Stile eleganza e bellezza” sono alcuni di questi. Anche il suo compagno, Marco Bacini, non ha saputo resistere a tanta bellezza. Tra i tanti spunta anche il suo commento: “Amore sei bellissima“. Lui è un imprenditore e possiede un brand tutto suo dal nome ‘Rude is cool’. E’ davvero innamorato della padrona di casa di Mattino Cinque! Insieme formano una coppia davvero splendida. Ecco il post pubblicato dalla Panicucci poche ore fa: