Il selfie fa impazzire i social: Emily Ratajkowski con una maglia piuttosto corta ha letteralmente mandato in tilt i suoi fan. Date un’occhiata al post.

E’ una delle modelle più famose ed amate nel mondo: Emily Ratajkowski è anche un attrice. Ha recitato nel film L’amore bugiardo – Gone girl. E’ nata a Londra ed ha raggiunto la fama per la sua ‘comparsa’ nel video Blurred Lines di Robin Thicke dove ha ballato in topless. Il suo profilo Instagram conta oltre 26 milioni di followers: con le sue forme mozzafiato ed il suo viso perfetto fa sempre impazzire i suoi fan. Non solo foto di sé, spesso condivide anche immagini insieme al marito Sebastian Bear-McClard, produttore cinematografico che ha sposato in gran segreto nel 2018. Emily non sbaglia mai: le sue fotografie fanno sempre il giro del web. Poco fa ha aggiornato il suo profilo Instagram con un selfie davvero magnifico: date un’occhiata.

Emily Ratajkowski, selfie in bagno: la maglia non copre proprio ‘tutto’

Sa sempre come mandare in tilt i suoi milioni di followers: Emily Ratajkowski ha un aspetto magnifico. Le sue curve mozzafiato ed il suo viso angelico la rendono davvero unica: poco fa si è mostrata sui social avanti allo specchio del bagno. Indossa dei jeans ed una maglia corta, che a stento le copre la ‘scollatura’. In verità non è coperto proprio tutto: i più attenti hanno notato che la maglia che sembra esser un maglioncino è davvero corta e qualcosa sotto esce! Date un’occhiata:

Il post in poche ore ha raggiunto quasi 1 milione di like, per non parlare dei commenti! Ad Emily sono arrivati complimenti magnifici da ogni parte del mondo: i suoi fan restano sempre a bocca aperta quando la giovane modella ed attrice pubblica i suoi scatti.