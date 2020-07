Chiara Nasti, avete mai visto com’era da bambina? Su Instagram spunta una sua foto del passato, ecco com’era la bella influencer e com’è cambiata nel tempo.

Chiara Nasti è senza alcun dubbio un’influencer molto amata e seguita sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 1 milione 700mila followers, il che dimostra il grande successo che la giovane napoletana vanta sui social. Le sue foto sono sempre cliccatissime e i suoi video diventano presto virali. Chiara è molto amata, ma spesso finisce anche nel mirino delle critiche per alcuni comportamenti che non tutti apprezzano. Ultimamente si è trovata al centro di una polemica social per un errore in un tatuaggio fatto insieme ad un’amica. L’influencer in un primo momento ha risposto per le rime agli haters, dicendo di aver scelto consapevolmente quel tipo di tatuaggio, ma in un secondo momento ha ammesso l’errore, dimostrando come sempre grande autoironia e sicurezza. Poco fa, invece, ha incantato i suoi followers con uno scatto che la ritrae quando era bambina. Avete mai visto com’era? Beh, continuate a leggere e lo scoprirete!

Chiara Nasti, avete mai visto com’era fa bambina? Su Instagram spunta una foto del passato, ecco i dettagli

Chiara Nasti è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli di svago con la sua famiglia e i suoi amici. Non mancano sul suo profilo anche numerosi scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza, mettendo in evidenza le sue forme esplosive e il suo fisico da urlo. Chiara, infatti, è davvero bellissima e le sue foto ricevono sempre migliaia di like e commenti. L’ultima che ha pubblicato è molto ‘particolare’. L’influencer ha infatti voluto mostrare una sua immagine di quando era bambina, incantando letteralmente i suoi followers. Avete mai visto com’era l’influencer da piccola? Beh, lo scatto che lei ha pubblicato poco fa nelle sue storie dimostra tutta la sua bellezza e la sua dolcezza. Impossibile non notare il suo bel nasino e il suo profilo già perfetto. Bellissimi anche i capelli, che erano già folti e lunghi come oggi.

Insomma, chiunque fosse curioso di scoprire com’era Chiara da bambina, ora ha scoperto che era già bellissima e dolce proprio come appare anche oggi.