Gianluca Vacchi, svelato il sesso del bebé: l’annuncio è spettacolare

Gianluca Vacchi presto diventerà padre: il ricco imprenditore ha svelato il sesso del bebè attraverso un post sul suo account Instagram

Gianluca Vacchi è uno dei più ricchi imprenditori italiani. L’uomo ha costruito il suo successo grazie all’IMA, l’azienda di famiglia di cui detiene una maggioranza e che grazie a lui ha moltiplicato il fatturato. Nel corso degli anni, però, Vacchi ha aumentato le sue fortune, investendo e comprando Eurotech o marchi come Toy Watch e creando un proprio brand con le sue iniziali. Vacchi è diventato famoso anche sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre sedici milioni di seguaci. L’imprenditore resta al passo con i tempi e di recente è approdato anche su Tik Tok, la nuova frontiera dei social network. I suoi video sono sempre virali e le sue foto sono sempre piene di like.

Gianluca Vacchi, svelato il sesso del bebè

Vacchi presto diventerà papà: il ricco imprenditore, lo scorso maggio, ha annunciato insieme alla sua fidanzata, Sharon Fonseca, di aspettare un bambino. Dopo appena due mesi dall’annuncio della gravidanza, la coppia ha svelato il sesso del bebé in un modo spettacolare. L’imprenditore ha fatto volare una polvere rosa da un elicottero, annunciando alla compagna e ai suoi seguaci il sesso del bebè. Vacchi e Sharon Fonseca dunque aspettano una bambina. La star del web scrive su Instagram: “Siamo felici di condividere con voi il sesso del bebè“. La Fonseca poi ha aggiunto: “Ogni volta che guardo questo video piango. Ti amiamo tanto“.

Il video, pubblicato poche ore fa, è già diventato virale sul web. Una marea di like hanno inondato la coppia, mentre tra i commenti molti fanno ancora gli auguri a Gianluca e la sua Sharon. La bambina presto sarà tra le braccia del suo papà e siamo sicuri che sarà trattata come una vera e propria principessa.