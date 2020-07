John Travolta e sua moglie: il dramma della morte del figlio a 16 anni

John Travolta e sua moglie Kelly Preston avevano subito un evento molto drammatico: la morte del figlio a soli 16 anni

La morte di Kelly Preston, moglie di John Travolta, ha scosso un po’ tutti. Erano ormai due anni che combatteva contro il cancro e poi… poi è andata così. Ha perso la vita la moglie di Travolta: erano una delle coppie più affiatate e longeve del mondo del cinema in generale. Un vero esempio di amore e passione che unisce le persone in maniera indissolubile. Purtroppo, questo però non è il primo drammatico lutto che subisce l’attore hollywoodiano, John Travolta. Forse non tutti ricordano il dramma subito circ 11 anni fa con la morte del figlio.

John Travolta e sua moglie Kelly Preston, la drammatica morte del figlio quando aveva 16 anni

Hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sull’argomento. Non hanno mai fatto trapelare notizie su quanto era accaduto alla loro famiglia. Un dramma, un evento sconvolgente e che ti cambia la vita inevitabilmente. La morte di un figlio è forse il dolore più grande che la vita ti possa dare. Si chiamava Jett ed era il primogenito della coppia. Morì quando aveva appena 16 anni. Nel pieno dell’adolescenza, insomma. E’ morto il 2 gennaio 2009, più di 11 anni fa, mentre era con i genitori e la sorella in vacanza alle Bahamas per il Capodanno. Stando a quanto viene riportato dai media, il ragazzo battè violentemente la testa in bagno dopo una crisi epilettica. L’autopsia dichiarò che a decretare la morte del ragazzo fu l’attacco d’epilessia e non il colpo ricevuto alla testa. Poco dopo, John Travolta e sua moglie raccontarono che Jett, sin da bambino, era affetto dalla sindrome di Kawasaki. Un dolore mai superato, il loro. D’altronde, come si potrebbe mai superare il trauma per la morte di un figlio? I genitori lo ricordavano spesso nei post che pubblicavano sui vari profili social. Adesso, John Travolta si trova a far fronte all’ennesimo evento drammatico della sua vita: la morte di Kelly.