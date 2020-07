Sara Croce, costume strettissimo e panorama mozzafiato alle spalle: Instagram in tilt per lo scatto della showgirl.

Si è classificata quarta a Miss Italia 2017, ma il grande pubblico l’ha conosciuta nelle vesti della meravigliosa Madre Natura di Ciao Darwin. Oggi, Sara Croce è una delle showgirl più seguite e amate del momento. Attualmente nel seguitissimo programma di Bonolis Avanti un altro, nel ruolo della Bonas, Sara è super seguita anche sui social. In particolare su Instagram, il social network più utilizzato dai vip: è proprio lì che il suo profilo ufficiale conta ben 747 mila followers. Followers con i quali qualche ora fa ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. Una foto in cui si mostra in costume e, dietro di lei, una splendida veduta di Taormina. Il post ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di likes e commenti. Diamo un’occhiata!

Sara Croce, costume strettissimo e panorama mozzafiato alle spalle: lo scatto su Instagram fa impazzire i followers

Una bellezza mozzafiato, quella di Sara Croce. Classe 1998, la Bonas di Avanti un altro può contare su una vera e propria schiera di fan. Soprattutto su Instagram, dove i post che pubblica sono letteralmente invasi dai likes e i commenti dei followers. È quello che è accaduto anche qualche ora fa, con l’ultimo scatto pubblicato dalla Croce sul suo profilo. Uno scatto in cui indossa un costume intero rosso, che lascia poco spazio all’immaginazione. Dietro di lei, un panorama da sogno, nella splendida Taormina. Boom di cuoricini per l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Date un’occhiata all’immagine che ha incantato Instagram:

Eh si , ve l’avevamo detto! Sara è davvero irresistibile nello scatto condiviso con i fan :impossibile passare inosservata. “Un sogno”, scrive la showgirl, riferendosi al meraviglioso paesaggio siciliano dietro di lei. Ma i fan, nei commenti, sembrano essere tutti abbastanza d’accordo. Date un’occhiata:

Per i fan, il vero sogno è proprio lei! E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Sara Croce sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!