Avanti Un Altro, novità in arrivo: ecco chi sarà la nuova Bonas che prenderà il posto di Laura Cremaschi nel programma in onda su Canale 5

Novità in arrivo per l’ormai storico quiz televisivo Avanti Un Altro in onda su Canale 5. Paolo Bonolis sarà, infatti, affiancato da una nuova “Bonas”. Le registrazioni del programma sono iniziate in questi giorni e Spy Magazine ha rivelato alcune indiscrezioni circa la ragazza che pare abbia sostituito Laura Cremaschi dopo due anni di programma, nel ruolo di Bonas. Ecco di chi si tratta.

La nuova Bonas di Avanti Un altro, secondo Spy, è l’indimenticabile Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce.

Nata nel 1998, Sara è stata proclamata dagli utenti come la Madre Natura più bella. Fisico perfetto e viso angelico, ha completamente rapito i telespettatori. E adesso la rivedremo su Canale 5 nel cast della nuova edizione Avanti Un Altro, in sostituzione di Laura Cremaschi che a sua voltà prese il posto di Paola Caruso.

Il programma potrebbe rappresentare per la giovane ragazza un vero e proprio trampolini di lancio nel mondo dello spettacolo e aiutarla a farsi conoscere meglio dal pubblico com’è successo con la Caruso.

Sara Croce è anche salita agli onori del gossip anche per il suo flirt con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis.

Pare infatti che la modella di Garlasco abbia avuto una breve relazione con Andrea Damante. I due sono stati beccati insieme da Chi a Forte dei Marmi mentre si scambiavano un tenero bacio. Ma purtroppo, nonostante sembrassero una bella coppia, la loro storia ha avuto breve durata. Oggi i due, infatti, sono entrambi single.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Roma☀️🇮🇹 Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 24 Set 2019 alle ore 2:40 PDT