Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ha mostrato un’incredibile gaffe commessa: lo spiacevole inconveniente mentre faceva il caffé.

Reduce da un compleanno di Ignazio Moser davvero speciale, Cecilia Rodriguez è ritornata sul suo canale social ufficiale. Ed ha commesso una gaffe davvero incredibile. Su Instagram, lo sappiamo, la bellissima argentina è sempre molto attiva. E così, oltre a condividere immense e stupefacenti fotografie, la sorella di Belen è solita intrattenere i suoi sostenitori con tutto ciò che riguarda la sua vita. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando, in diretto collegamento dalla tenuta Moser in Trento, l’argentina è stata la protagonista di uno spiacevole inconveniente. Ovviamente, non è successo affatto nulla di grave, fortunatamente. Fatto sta che, proprio a causa della distrazione di Cecilia, stava per succedere un bel pasticcio. ‘Sono troppo distratta’, ha detto la Rodriguez ai suoi sostenitori dopo aver raccontato cosa stava accadendo.

Cecilia Rodriguez, che gaffe: l’inconveniente davvero spiacevole

Stando a quanto traspare dalle ultime IG Stories caricate sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che, in occasione del compleanno del suo compagno Ignazio, la coppia si sia recato presso la tenuta Moser in Trento per trascorrere una serata in compagnia dei suoi vecchi amici. È proprio nella cucina della casa in montagna, infatti, che, pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez si è ripresa ed ha interagito con i suoi sostenitori. Sono da poco trascorse le ore sedici, quando la sorella minore di Belen ha messo sul fuoco la macchinetta del caffè. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Anche perché, parliamoci chiaro, chi è che, appena sveglia o, magari, nel primo pomeriggio dopo il riposino quotidiano non svolge questa operazione. Quello, però, che cattura l’attenzione è l’incredibile gaffe che Cecilia ha commesso. E di cui, tra l’altro, non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori.

‘Non so se succede anche a voi questo’, dice Cecilia Rodriguez mentre inquadra la sua macchinetta del caffè ripiena di acqua. Ecco, ma cosa è realmente successo? Niente di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto, come svelato dalla diretta interessata, Cecilia ha riempito la macchinetta senza introdurvi al suo interno il caffè. ‘Adesso si, adesso si sente l’odorino del caffè. Questa volta l’ho messo. Mi auguro che non succedano soltanto a me queste cose’, ha continuato a dire Cecilia prima di ammettere di essere troppo distratta. ‘Ero a telefono con una mia amica, ho chiuso la moka e l’ho messa sul fuoco’, tenta di giustificarsi l’argentina per questo spiacevole inconveniente. Fortunatamente, è andato tutto alla grande. E non è successo nulla di grave. Però ammettiamolo: a quanti di voi sarà capitato una sola volta nella vostra vita?