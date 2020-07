Sul suo canale social ufficiale, quest’amatissima attrice italiana ha condiviso questo tenero scatto da bambina: siete riusciti anche voi a riconoscerla?

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di scatti del passato dei nostri Vip del cuore. Sono davvero tantissimi e diversi i personaggi pubblici che, sui loro rispettivi canali sociali, si dilettano a mostrare ai loro sostenitori fotografie del tutto inedite. È il caso, ad esempio, di Celine Dion, di Elodie o, addirittura, di Stefano De Martino. Ma non è affatto finita qui. Spulciando con attenzione un profilo Instagram di un’amatissima attrice italiana e non, siamo riusciti a rintracciare una tenerissima foto di quando era soltanto una bambina. Ebbene si. Sul suo canale, lo ammettiamo, abbiamo trovato davvero di tutto. Non soltanto incantevoli selfie o immagini che la ritraggono durante le sue giornate lavorative, ma molto altro ancora. Proprio come questo inedito scatto del passato. Ecco, ma siete curiosi di sapere di chi parliamo? Scopriamolo insieme. Non ve ne pentirete affatto!

Qui era solo una bambina, ma avete riconosciuto questa amatissima attrice?

Piccolissima in questa scatto, ma una volta cresciuta decanta di curriculum vitae davvero da invidiare. Non soltanto amatissima ed apprezzatissima attrice, ma anche abilissima conduttrice e cantante. Ebbene, di chi stiamo parlando esattamente? Prima di svelarvelo pubblicamente, facciamo così, vi sveliamo qualche piccolo indizio. Nei mesi scorsi, in piena pandemia di Coronavirus, ha partecipato al serale di Amici. E, proprio pochissime settimane fa, l’abbiamo vista in replica accanto a Gigi D’Alessio. Avete indovinato? Ebbene si. Parliamo proprio di lei: Vanessa Incontrada. Molto attiva sul suo canale social ufficiale, qualche tempo fa, l’attrice spagnola ha voluto condividere con i suoi sostenitori questo incantevole scatto da bambina.

Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati da questo scatto. Da come si può chiaramente vedere, Vanessa in questa foto era davvero piccolissima. Tuttavia, nonostante il passare del tempo, sono rimasti praticamente uguali alcuni suoi tratti caratterizzanti. Facciamo riferimento, in particolare, ai suoi grandissimi ed incantevoli occhi e, a quanto pare, anche il colore degli occhi.

Vogliamo farvi, però, una domanda: voi l’avevate riconosciuta?