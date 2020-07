Non è mai successo prima, Day Dreamer spodesta Uomini e Donne a settembre: pubblicata la nuova programmazione del palinsesto Mediaset, tutte le novità

Eravamo tutti in attesa di scoprire quali fossero i cambi di programma per quanto riguarda i programmi Mediaset. Il palinsesto era infatti in attesa di poter pubblicare gli orari e gli spostamenti dei nuovi programmi delle reti. C’è stata grande attesa in merito, visto che gli altri palinsesti hanno provveduto a pubblicare le nuove programmazioni già nei giorni scorsi e si è venuto a scoprire di cambiamenti decisamente importanti, soprattutto per i programmi di Maria De Filippi. Dopo quasi dieci anni di collaborazione infatti la Discovery ha deciso di non occuparsi più della puntata pomeridiana giornaliera di ‘Amici di Maria De Filippi’. Un colpo davvero durissimo per tutti gli appassionati del talent show più famosi d’Italia. C’è da dire che ovviamente ora tutti gli appassionati si stanno chiedendo se il programma riuscirà a trovare uno spazio pomeridiano su una delle reti Mediaset. Dalla programmazione pubblicata ora non è ben chiaro se questo accadrà, quindi non ci resta che aspettare.

Day Dreamer spodesta Uomini e Donne: pubblicata la nuova programmazione

Finalmente la Mediaset ha pubblicato come le altre emittenti televisive le programmazioni del palinsesto, lasciando molti fan a bocca aperta… Ma andiamo per gradi! Dopo l’arrivo del Coronavirus è stato molto difficile riuscire a riprendere i programmi televisivi così come li abbiamo sempre visti, motivo per cui molti di questi ne hanno particolarmente sofferto. Tra questi sicuramente c’è Uomini e Donne, che basa l’intero programma proprio sulla conoscenza ravvicinata dei ragazzi. Questo ha fatto si che il programma subisse un grosso calo e incontrasse non poche difficoltà. Dopo la fine di questa stagione, come gli ultimi anni a questa parte, la Turchia ci ha regalato un’altra fiction di grande successo ‘Day Dreamer – Le ali del sogno‘. Inutile dirvi che la fiction sta avendo un successo davvero incredibile qui in Italia, soprattutto per il suo protagonista Can Yaman, amatissimo dalle donne.

Ed è proprio Yaman con la sua fiction ad essere riuscito a fare una cosa mai vista prima, a Settembre infatti le puntate andranno in onda regolarmente al posto di Uomini e Donne! Il programma di Maria De Filippi avrà un ruolo più marginale nella programmazione andando in onda solamente 2 giorni a settimana. E’ possibile che questo avvenga solamente nel mese di Settembre, fin quando non saranno ultimate tutte le puntate della fiction, ma fino ad ora no era mai successa una cosa del genere!

Per visionare l’intere programmazione potete CLICCARE QUI!