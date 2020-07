Uomini e Donne, Ida Platano incanta Instagram: lo scatto in costume fa il boom di likes e commenti; ecco come si è mostrata.

Tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Ida Platano, la bellissima parrucchiera bresciana, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto Riccardo Guarnieri. Una storia d’amore super tormentata, quella tra i due protagonisti: una vero e proprio tira e molla infinito. E proprio quando le cose sembravano proseguire per il meglio, una nuova crisi si è abbattuta sulla coppia. Come ha dichiarato la Platano a Uomini e Donne Magazine, i due sono nuovamente separati. Ma nonostante il periodo no in amore, Ida cerca di non perdere mai il sorriso, col quale ama mostrarsi ai numerosi fan che la seguono su Instagram. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bella dama ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto in cui indossa un meraviglioso costume intero color blu elettrico. Pioggia di complimenti per lei. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Ida Platano si mostra in costume e incanta Instagram: lo scatto fa il pieno di likes

È finita di nuovo tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne Over? Sembra proprio di si. Non sappiamo se si tratta di una rottura definitiva o se è solo l’ennesima lite passeggera: quel che è certo è che, dopo la quarantena trascorsa insieme a Bresca, la coppia ha deciso di separarsi. Un brutto colpo per i fan degli ‘Idardo’, che da anni sono legati alla coppia, che seguono anche sui social. In particolare, è Ida ad essere particolarmente attiva su Instagram, dove ama condividere foto e video per tenersi in contatto con i suoi numerosi followers. E, proprio qualche ora fa, Ida ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. Una foto in cui si è mostrata in costume, mostrandosi in gran forma. I fan non hanno perso tempo ad invadere il post con likes e complimenti. Diamo un’occhiata allo scatto che ha incantato Instagram:

“Non porteranno mai via l’estate da me”, scrive Ida nella didascalia al post pubblicato poco fa su Instagram. Uno scatto in cui indossa uno splendido costume intero blu, con il disegno di un coloratissimo pappagallo. Boom di likes per la dama di Uomini e Donne Over, che, nonostante il momento delicato, può contare sul sostengo dei suoi numerosi fan. E voi, cosa aspettate a seguire Ida sul suo profilo ufficiale di Instagram?