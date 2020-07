Temptation Island, Valeria si presenterà al falò richiesto da Ciavy? Arriva un video spoiler sulla terza puntata del reality.

L’attesa sta per finire! Domani, finalmente, andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island. Il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi anni: un vero e proprio appuntamento fisso dell’estate! E, anche quest’anno, i telespettatori si stanno appassionando alle vicende delle sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, testando i propri sentimenti. E tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione ci sono, senza dubbio, Ciavy e Valeria. La coppia è entrata nel reality perché Valeria aveva molti dubbi sui reali sentimenti del suo fidanzato. Nel corso del programma, però, la ragazza ha iniziato ad avere dubbi anche sui suoi di sentimenti! Complice anche il bel feeling nato con il tentatore Alessandro Basciano. Un feeling che è cresciuto sempre più…a tal punto che Ciavy non ha retto nel vedere alcune immagini, chiedendo il falò di confronto immediato. Cosa deciderà di fare Valeria? Ecco un video spoiler della puntata di domani!

Temptation Island, Valeria si presenterà al falò richiesto da Ciavy? Nel video spoiler appare piena di dubbi

Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena, quella di domani, 16 luglio, di Temptation Island. Si tratta della terza puntata della trasmissione di Maria De Filippi, condotta dall’amatissimo Filippo Bisciglia. Le anticipazioni di ciò che vedremo sono davvero succulente e, poche ore fa, sui social è arrivato un nuovo video spoiler. Protagonista delle immagini è lei, Valeria Liberati, una delle fidanzate più amate di questa edizione. Valeria ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 per ritrovare la fiducia in Ciavy, che le ha più volte fatto dubitare del suo amore. La situazione, però, si è complicata e non poco, poiché anche Valeria sembra essere in totale confusione. La ragazza si sta chiedendo se è davvero Ciavy la persona giusta per lei o se merita di essere veramente felice al fianco di un’altra persona. A far vacillare i suoi pensieri ci ha pensato lui, Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed attuale tentatore. Tra i due, è nato un legame molto speciale e la loro vicinanza si fa sempre più ‘pericolosa’. A tal punto che Ciavy ha deciso di chiedere immediatamente un falò di confronto con Valeria. Il video spoiler ci anticipa che Valeria non sa proprio cosa fare. Date un’occhiata:

Eh si, a quanto pare Valeria non sa se presentarsi al falò richiesto dal suo fidanzato Ciavy. E si confida proprio con Alessandro, al quale racconta le sue perplessità.

Come finirà questa complicata vicenda amorosa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la terza puntata. Appuntamento a domani sera, su Canale 5! Filippo è pronto con tantissimi video per voi!