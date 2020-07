Giulia De Lellis ha un problema: “Va avanti da tempo”, fan preoccupati

Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha svelato ai suoi sostenitori di avere un problema di salute che va avanti da diverso tempo: cosa le è successo.

Seppure in vacanza a Forte dei Marmi con Andrea Damante, la sua mamma Sandra e la piccola Matilde, Giulia De Lellis continua sempre ad essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. Oltre a condividere scatti in costume a dir poco fantastici, l’influencer romana riesce sempre a trovare del tempo per parlare ‘face to face’ con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche ieri sera. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai fans di avere un piccolo problema. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, è vero. Pochissimi mesi fa, ad esempio, la De Lellis ha svelato di che cosa ha sofferto alla sua pelle. E, soprattutto, di tutto l’iter che ha dovuto applicare per aver alcuni miglioramenti. Qualche mese fa, però, Giulia ha riscontrato un altro problema di salute che la sta costringendo, tra l’altro, a tutti i dovuti controlli medici. Ma cerchiamo di capirne di più.

Giulia De Lellis ha un problema: cosa le è successo

Proprio pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi sostenitori di un avere un piccolo problema. ‘Volevo ringraziare tutte quelle persone che sono in pensiero per la mia voce’, sono proprio queste le parole che l’influencer romana ha utilizzato per svelare ai suoi sostenitori di avere, da un po’ di tempo, problemi con la voce. ‘È spezzata, è rauca. Faccio fatica a parlare ultimamente’, ha continuato a dire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Ma non è affatto finita qui. Perché, tramite l’IG Stories successiva, Giulia ha confessato di aver fatto tutti i controlli medici richiesti. E che, attualmente, è in attesa di responso. ‘Speriamo di capire, sono positiva’, ha detto la De Lellis.

Certo, magari con il caldo di questa estate e l’abitudine di tenere accesa l’aria condizionata, il problema alla voce di Giulia De Lellis potrebbe essere dovuto proprio a questo, no? Nient’affatto! È proprio lei stessa a dirlo, ovviamente. Dopo essersi mostrata con indosso un fantastico maglioncino, l’ex corteggiatrice ha rivelato di averlo indossato perché, essendo in casa per lavoro e non mostrandosi al sole, ha preferito essere più coperta dato il climatizzatore acceso in casa. ‘No! Il mio problema alla voce e, quindi, alla gola non è data dall’aria condizionata, purtroppo. Perché è già da un po’ che va avanti, da un po’ prima di questo inverno’, ha concluso. In attesa, quindi, di scoprire i risultati, le facciamo un grosso in bocca al lupo!