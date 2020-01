Qualche mese fa, Giulia De Lellis è stata la protagonista di un vero e proprio dramma ‘segreto’: l’influencer l’ha raccontato solo adesso ai suoi followers.

Giulia De Lellis, lo sappiamo, non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers. Con essi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parla di tutto: della sua vita privata e/o sentimentale, dei suoi progetti futuri ed, ovviamente, di tutto quanto le accade quotidianamente. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con una serie di Instagram Stories, la giovane influencer romana ha raccontato, per la prima volta, di un dramma ‘segreto’ di cui è stata protagonista qualche mese fa. E per il quale, come svelato dalla diretta interessata sui social, ha sofferto davvero tanto. Ovviamente, non è nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto raccontato in prima persona da Giulia, sono stati dei mesi davvero difficili. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, il dramma ‘segreto’ di qualche mese fa: “Mi sentivo morire”

Dopo un’estenuante giornata ricca di impegni lavorativi e casalinghi, in serata Giulia De Lellis si è dedicata un po’ ai suoi followers sul suo canale Instagram ufficiale. Confessando loro, così, di un ‘dramma’ segreto di cui è stata protagonista qualche mese fa. Come raccontato in un nostro recente articolo, nei mesi scorsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sofferto di un fastidioso problema alla pelle: l’acne. Ecco. È proprio questo ‘delicato’ argomento che, per la prima volta, l’influencer romana ha voluto raccontare ai suoi followers. È la prima volta che ne parla, lo abbiamo detto. Perché, a causa della cura alla quale si è sottoposta, la De Lellis era parecchio demoralizzata. Soltanto adesso che i risultati iniziano a farsi vedere, Giulia ha voluto raccontare tutto il suo iter per la guarigione. Certo, non è stato affatto facile. La cura prescritta è stata davvero dura. E, soprattutto, gli effetti collaterali avvertiti sulla sua pelle sono stati davvero faticosi. Ma adesso che è giunta al termine del suo percorso, la fidanzata di Andrea Iannone vuole rassicurare tutti coloro che si trovano attualmente nella sua stessa situazione. Giulia, infatti, racconta di essere stata molto male dal punto di vista psicologico. E di aver provato, addirittura, vergogna ad uscire. Tuttavia, il suo forte carattere le ha fatto capire che i veri problemi dalla vita sono altri. “Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia”, conclude Giulia.

Insomma, il racconto di Giulia è stato davvero dettagliato e delicato. Com’è al suo solito, quindi. Tuttavia, ha un obiettivo davvero facile: non far demoralizzare le persone che stanno vivendo la sua stessa situazione perché si può guarire.