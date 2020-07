Ida Platano, il durissimo sfogo social: “Non riesco a capire il perché di tanta cattiveria”, ecco cos’è successo e a cosa si riferiscono le sue parole nel dettaglio.

Ida Platano è senza alcun dubbio una delle maggiori protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. La sua storia con Riccardo Guarnieri ha appassionato milioni di persone in questi ultimi anni, ma ora sembra davvero arrivata al capolinea. I due, che hanno partecipato anche a Temptation Island, si sono lasciati e ripresi diverse volte, ma nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne si erano ancora una volta riavvicinati, facendo sognare i loro tantissimi fan, che speravano di non doverli vedere mai più divisi. Dopo la quarantena, però, i due si sono di nuovo allontanati e nei giorni scorsi Ida ha confermato che il loro rapporto potrebbe essere arrivato al capolinea. Non sono giorni facili, dunque, per la Platano, che poco fa ha pubblicato un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram. Siete curiosi di sapere cos’è successo all’ex ‘dama’ del Trono Over? Qui di seguito trovate tutti i dettagli!

Ida Platano, il durissimo sfogo social contro gli haters: “Non riesco a capire il perché di tanta cattiveria”, ecco cos’è successo

Ida Platano è un personaggio amatissimo dal pubblico, ma anche lei, come tutti i volti noti del mondo dello spettacolo, ha alcuni haters, che sono sempre pronti a commentare in modo negativo i suoi post o a mandarle messaggi offensivi in privato. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, provata anche dal periodo delicato che sta vivendo dal punto di vista personale, oggi ha deciso di replicare agli insulti dei suoi haters, affidando a Instagram un suo duro sfogo. La parrucchiera si è rivolta a tutti quelli che nelle ultime ore l’hanno riempita di insulti per le sue gambe, rispondendo per le rime alle loro offese: “Le gambe sono le mie e restano a me. Sono brutte? Lo so, ma non capisco il perché di tanta cattiveria”, ha detto Ida, facendo riferimento evidentemente ad alcuni messaggi che le sono arrivati in direct. L’ex dama del Trono Over è apparsa molto provata dagli insulti ricevuti: “Non potete capire che ci si sta male”, ha aggiunto.

Ida ha poi concluso il suo sfogo sottolineando che non è giusto inveire così contro il fisico di qualcuno, perché esistono anche patologie e motivi di salute seri per cui alcune persone hanno dei difetti fisici. Cosa ne pensate delle sue parole?