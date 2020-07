Benedetta Rossi, la speranza per Nuvola: “Sembra sereno”

Il messaggio su Instagram di Bendetta Rossi per il suo cane Nuvola.

Nuvola è il cane di Benedetta Rossi, la famosa cuoca di Fatto in Casa Per Voi. Fino a qualche tempo fa non sapevamo nemmeno della sua esistenza, ma oggi è diventato come un membro della famiglia per tutti noi. Un animale domestico, come un cane in questo caso, ma anche un gatto o un uccellino, regalano alla nostra vita un quid in più. Ci affezioniamo a loro che, senza nemmeno rendersene conto, migliorano nettamente la nostra esistenza e ogni singolo giorno. Così, quando il dolce Nuvola ha avuto dei problemi di salute ci siamo preoccupati.

Cos’ha il cane Nuvola di Benedetta Rossi?

Benedetta Rossi e suo marito pubblicano spesso sui social foto che li ritraggono nelle loro faccende quotidiane o momenti intimi. Ecco allora che abbiamo conosciuto Nuvola e siamo stati informati dei suoi problemi di salute, precisamente alle ossa. Il cucciolo (lo chiamiamo così in modo affettuoso, ma il cane di Benedetta Rossi è abbastanza anziano) faceva fatica a camminare e abbiamo visto la stessa protagonista di Fatto in Casa Per Voi che lo aiutava a passeggiare con un piccolo tutore per sorreggerlo. Oggi però, sempre tramite Instagram, arrivano delle belle notizie.

Le cure dell’osteopata Mariacristina per Nuvola

“Mariacristina è una Osteopata e una cara amica che abita qui vicino – scrive Benedetta Rossi sul suo profilo Instagram – Ogni tanto quando ha tempo passa da noi e fa dei trattamenti a Nuvola”. La cuoca più amata d’Italia così mette da parte momentaneamente le ricette e si dedica a raccontare ai suoi fan come sta il suo cucciolo Nuvola. L’animale è sottoposto a cure costanti e anche l’osteopata lo sta aiutando moltissimo: “A noi sembra che dopo essere stato sotto le sue mani lui sia molto più rilassato e sereno – scrive la chef di Fatto in Casa Per Voi, che però con molta onestà aggiunge: “In realtà non possiamo sapere esattamente quello che un cane prova in questi momenti, ma è certo che tra loro due si è creato un rapporto molto speciale”.

La foto parla da sola, Nuvola sembra veramente rilassato e a tutti noi non resta che sperare che stia molto meglio e che si riprenda al più presto.