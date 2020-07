Durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta Estate, c’è stato un battibecco tra Andrea Delogu e Marcello Masi: cos’è successo tra i due conduttori.

Continua alla grande l’appuntamento con la Vita in Diretta Estate. Subito dopo l’addio della versione classica del programma, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno preso le redini della versione estiva. E così ogni pomeriggio, dal Lunedì al Venerdì, i due abilissimi e bravissimi conduttori tengono compagnia tutto il loro amato pubblico italiano con argomenti di cronaca, gossip e di intrattenimento. Ovviamente, durante la puntate non manca assolutamente nulla. Non soltanto, quindi, assistiamo a delle notizie davvero incredibili, ma anche a delle vere e proprie gaffe ‘piccanti’ o, addirittura, a dei piccoli screzi tra i due conduttori. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Tuttavia, proprio nel corso della puntata di ieri, Mercoledì 15 luglio, c’è stato un piccolo battibecco tra la bella Delogu e il simpaticissimo Masi. ‘Mi stai innervosendo veramente’, ha detto un certo punto Marcello alla sua collega. Ma ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

La Vita in Diretta Estate, battibecco tra Andrea Delogu e Marcello Masi: cos’è successo

Quasi a fine puntata de La Vita in Diretta Estate di ieri, Mercoledì 15 Luglio, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno affrontato un argomento che sta a cuore a tutti noi e che, a quanto pare, sta a cuore anche a loro stessi. Facciamo riferimento, infatti, alla vicende della Famiglia Reale. È proprio in questo spazio che i due conduttori, coadiuvati da due inviati e dalla scrittrice Lavinia Orefici, hanno aggiornato su tutte le novità di questi ultimi tempi della Famiglia inglese. Ecco. È proprio in questo momento che c’è stato un piccolo battibecco tra le due colonne portanti. Niente di grave, sia chiaro. Piuttosto, una diversa visione nel vedere le cose. Da una parte, infatti, c’è la moglie di Francesco Montanari che sostiene che Carlo D’Inghilterra non diventerà mai re. Dall’altra c’è il buon Masi, invece, che ne è convinto. Tanto che, ad un certo punto, Marcello ha esclamato: ‘Delogu, mi stai realmente innervosendo. Non puoi essere certa di questa cosa’. E, poi, ha continuato: ‘Adesso scriveranno che stiamo litigando, ed è vero’.

Insomma, un piccolo battibecco in diretta tra Andrea Delogu e Marcello Masi. Che, tuttavia, non scalfisce affatto il loro rapporto professionale.