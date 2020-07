La famosa ed apprezzata coppia dello spettacolo si è detta ‘addio’: a raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato, cos’è successo tra di loro.

Ogni cosa bella non è affatto destinata a durare per sempre, lo sappiamo. Che sia in amore o in amicizia, si rincorre, spesso e volentieri, in qualche delusione. Lo sa bene quest’amata coppia. Che, a distanza di qualche mese dal loro idillio di amore, si è detta ‘addio’. Soltanto pochi mesi, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, i due si dicevano innamoratissimi. Soprattutto lei. Sulle pagine del settimanale ‘Oggi’, infatti, la giovane donna aveva ammesso di aver ritrovato, dopo ben due delusioni in ambito sentimentale, un amore che le aveva preso ‘testa, anima e cuore’. A distanza di poco tempo, sembrerebbe che qualcosa non sia affatto andato per il verso giusto. Ad annunciare la rottura è stato proprio il diretto interessato. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, l’uomo ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Non soltanto, quindi, il motivo che avrebbe portato i due alla separazione, ma anche il suo attuale stato d’animo. Ma cerchiamo di capire dapprima di chi stiamo parlando. E poi, ovviamente, cos’è successo.

La coppia si è detta ‘addio’: di chi si tratta e cos’è successo

A distanza di qualche mese dall’inizio della loro storia d’amore, la coppia si è detta ‘addio’. A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, in una recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, ha svelato ogni cosa sulla rottura con la sua compagna. Ma di chi parliamo esattamente? Proprio lei: Noemi Letizia. Pochi mesi fa, come raccontato anticipatamente, l’ex volto di ‘Real Housewives di Napoli’ aveva ammesso di essere riuscita a trovare un amore che le aveva conquistato ‘testa, anima e cuore’. Adesso, però, sembrerebbe che sia cambiato qualcosa. A svelare ogni cosa è stato Luigi Oliva, l’uomo della coppia. Sulle pagine di Oggi, infatti, l’ex compagno di Pamela Prati ha spiegato in ogni minimo dettaglio il motivo della rottura tra i due. Sembrerebbe, stando a quanto traspare, che l’imprenditore abbia trascurato Noemi per il lavoro e che lei, ovviamente, abbia perso le staffe. ‘La mia colpa? Ho dimenticato di regalarle i tulipani, che ama tanto’, ha raccontato al settimanale Oliva. Ma non è affatto finita qui. Luigi, infatti, ha ammesso le sue colpe. E ha raccontato di aver provocato la napoletana, dicendole di voler un periodo di pausa. ‘Volevo metterla alla prova’, ha detto. Tuttavia, questa ‘mossa’ è andata a suo sfavore. Perché, da quel momento, la bella Noemi non ha più voluto vederlo e sentirlo.

Ovviamente, dopo la rottura, Luigi Oliva ha ammesso di stare davvero male. ‘Mi ha annientato’, ha detto l’ex compagno di Pamela Prati alle pagine del settimanale Oggi. ‘Non averla accanto è come vivere un lutto. Ho perso sette chili’, ha concluso l’imprenditore.

