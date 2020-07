Elettra Lamborghini si mostra incantevole su Instagram con un vestito lungo nero con dei disegni di fiori rossi: il gesto inaspettato del suo futuro marito la fa commuovere. Date un’occhiata.

E’ uno dei personaggi più famosi sia in tv che nel panorama musicale italiano: Elettra Lamborghini diventa sempre più una star. Al Festival di Sanremo ha fatto ballare tutti, pubblico a casa ed a teatro, con la sua ‘Musica e il resto scompare’: la cosa incredibile è che la ‘twerking queen’ ha portato sul palco dell’Ariston il famoso movimento di bacino. Look stratosferici e sorriso contagioso: la Lamborghini è una vera forza della natura. Sapete che aspetta con ansia il suo matrimonio? La cantante ha dovuto rimandare la data delle nozze a causa dell’emergenza Coronavirus e così la cerimonia si terrà a settembre: lei ed il suo futuro marito, Afrojack, tra pochi mesi si scambieranno gli anelli all’altare. La proposta ha lasciato tutti di stucco, compreso Elettra: la coppia si trovava in vacanza sulla neve quando il deejay si è inginocchiato ed ha chiesto la mano alla sua compagna. Innamorati persi l’uno dell’altra: guardate questo meraviglioso gesto appena spuntato sui social.

Elettra Lamborghini incantevole su Instagram: il gesto inaspettato ha commosso la cantante

Afrojack non ha saputo resistere alla bellezza della sua futura moglie, Elettra Lamborghini. Il famoso deejay ha commentato il post pubblicato dalla cantante pochi minuti fa facendole un meraviglioso complimento. In inglese, Nick van de Wall, da tutti conosciuto come Afrojack, ha scritto: “La donna più bella del mondo”. Il gesto del disk jockey ha fatto emozionare i migliaia di fan che seguono Elettra e che sono entusiasti della storia d’amore nata tra i due. La Lamborghini ha commentato il meraviglioso complimenti con diverse emoticon: una di queste è quella commossa, per descrivere al meglio il suo stato d’animo.