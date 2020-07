Temptation Island, Annamaria è su tutte le furie per il suo fidanzato Antonio durante il falò: cos’è accaduto per sconvolgerla così tanto

Annamaria e Antonio sono un’altra coppia che sin dalle prime battute si sono mostrati molto in crisi e con molte difficoltà da dover affrontare. I due hanno una grande differenza di età, lei è più grande e lui ha già un matrimonio alle spalle. Sono andati a Temptation Island perché lui voleva dimostrare alla donna di essere cambiato e di essere pronto per fare il grande passo. Peccato che una volta entrato nel villaggio non si sia reso conto che col suo atteggiamento a volte troppo leggere e frizzante sta aumentando i dubbi in Annamaria, anziché cancellarli. Annamaria si è dimostrata nelle settimane una donna amorevole, che si danna per un amore che non riesce a portare avanti in modo sano. La donna continua a vedere video su video in cui il ragazzo si rapporta con una delle single del villaggio in modo piuttosto colorito, lasciando poco spazio all’immaginazione.

Temptation Island, Annamaria è su tutte le furie per Antonio: cos’è accaduto

Annamaria sembra non aver un attimo di tregua con il compagno Antonio che ogni giorno le regala filmati sempre nuovi e sempre più dolorosi per la donna. D’altro canto invece Antonio in tre settimane non ha mai visto un video di Annamaria che nel villaggio delle ragazze conduce una vacanza tranquilla, senza mai mancargli di rispetto. La donna ad ogni nuovo video versa lacrime amare e sembra essere davvero inconsolabile. Nonostante le compagne di avventura la supportino e cerchino di consolarla, la donna sembra davvero persa e ad ogni nuovo video perde sempre più le speranze di un lieto fine. All’ultimo falò a cui stiamo assistendo ora, la donna purtroppo ha visto diversi filmati del compagno intento a stringere e abbracciare una delle single.

Annamaria è caduta nello sconforto più totale nel momento in cui ha visto il compagno rapportarsi in modo abbastanza equivoco con una delle ragazze. La single in questione non solo è molto bella, ma ha anche catturato l’attenzione di Antonio che nel corso delle giornate si è avvicinato pericolosamente a lei, soprattutto fisicamente. A questo punto la donna furiosa di rabbia ha detto esplicitamente che per lei adesso lui può ritenersi single e che può tranquillamente farsi la sua storia d’amore con la single in questione. Il video pare aver toccato moltissimo Annamaria che non riesce a trattenere le lacrime…

Per rivedere la puntata potete CLICCARE QUI