Temptation Island, Antonella Elia incredula: “Sono senza parole”, cosa ha fatto Pietro a cena con una tentatrice.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di questa sera di Temptation Island Vip. Dopo l’acceso falò di confronto tra Ciavy e Valeria, Filippo prosegue mostrando come si evolve la situazione tra le altre coppie. In particolare, tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane accade qualcosa di inaspettato. Se nelle altre puntate i due non hanno visto nulla di eclatante nei falò, questa sera Antonella non sembra molto felice di alcune dichiarazioni del suo fidanzato. In particolare, di un aggettivo utilizzato da Pietro per descriverla.Ecco cosa è accaduto.

Temptation Island, Antonella Elia incredula: “Sono senza parole”, Pietro ha detto qualcosa di troppo

Uscito a cena con una tentatrice, Pietro Delle Piane parla di Antonella Elia e del rapporto con la showgirl. Alcune affermazioni però sono davvero forti. “Io voglio avere accanto a me una donna, che sia donna, che prende decisioni, non devo essere sempre io a dirti cosa fare.” Pietro spiega di avere quasi ‘due figli’ ( uno sarebbe Antonella): ” Ha un lato infantile, adolescenziale, ma forse è anche la cosa che mi piace di lei, non lo so”. Antonella ascolta questa parole durante il falò e non sembra affatto contenta. “Lei si sente forte se vede me in difficoltà, la rafforza. Lei si sente stimolata con me perché sono l’unico che non sottomette, e mai mi sottometterà”. Parole abbastanza forti, quelle di Pietro, che Antonella replica così: “Mi sono un po’ offesa quando ha detto che sono arida siccome sono rimasta a lungo da sola e non ho figli. Ce l’ha con me forse?”. Antonella rientra nel villaggio molto incredula e crede che il suo fidanzato abbia esagerato: “Sono senza parole, arida è bruttissima da dire. Posso essere str****, rompic****, ma arida è terribile da dire”.

Antonella crede che Pietro abbia potuto dire queste cose per vendicarsi delle parole dette da lei sul suo ex Fabiano, ma non sembra volerlo giustificare: “Si è vendicato, peccato che lo lascio!” Dal suo lato, anche Pietro vedrà alcuni video di Antonella non proprio piacevoli: la showgirl durante un’uscita con un tentatore chiamerà Pietro col nome del suo ex, ovvero Fabiano! Come andrà a finire tra la coppia? Riusciranno a risolvere i loro problemi e usciranno insieme dalla trasmissione?