Temptation Island, brutto spavento per un ex concorrente: “È un’infezione”, la confessione arriva sul suo profilo social ufficiale.

Qualche giorno fa, attraverso un post pubblicato sul suo Instagram, Flavio Zerrella ha comunicato ai followers di avere un problema di salute, che sta affrontando nell’ultimo periodo. Non aveva specificato di cosa si trattasse, limitandosi a ringraziare la sua compagna Nunzia Sansone per l’appoggio e la forza che gli dà ogni giorno. Ma proprio qualche ora fa, l’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato qualcosa in più sul momento che sta vivendo, tranquillizzando tutti coloro che si erano preoccupati per lui. In una stories pubblicata sul suo profilo social, il napoletano ha dichiarato di avere un’infezione nella zona bassa del ventre, specificando, però, che non si tratta di nulla di grave. Ecco le sue parole.

Temptation Island, brutto spavento per l’ex concorrente Flavio Zerrella: “È un’infezione”, la confessione

“Zona basso ventre (prima della visita mi ero spaventato), ora sono sereno, è solo un’infezione”. È quanto ha dichiarato Flavio Zerrella in una recente story pubblicata sul suo Instagram. L’ex volto di Temptation Island ha voluto aggiornare i followers, che lo hanno inondato di messaggi dopo le parole di qualche giorno fa. Flavio, infatti, aveva parlato del periodo delicato e difficile che stava affrontando, a causa, appunto, di un problema di salute. Come specificato nell’ultima story, però, non si tratta di nulla di grave e il napoletan, dopo la visita, si è tranquillizzato. Flavio comunica che per guarire dovrà assumere cortisone ed antibiotici, che lo abbattono, ma che si sente già un po’ meglio. Una splendida notizia per i fan dell’ex di Temptation, che aveva fatto preoccupare non poco tutti con le parole dell’altro giorno. Ecco cosa ha dichiarato nella story:

Un piccolo ostacolo, quindi, per Flavio, che però può contare sulla’amore incondizionato della sua Nunzia. Un amore speciale, quello nato tra i due ex concorrenti di Temptation Island, che nel reality di Canale 5 si erano presentati con i loro rispettivi ex, in due edizioni differenti! Flavio era legato a Roberta Mercurio, mentre Nunzia era fidanzata con Arcangelo Bianco: entrambe le storie non hanno avuto lieto fine. Flavio e Nuniza si sono poi incontrati per caso fuori dalla trasmissione e tra l’oro è scoppiata la scintilla. Non possiamo che augurare a Flavio una velocissima guarigione e che tutto torni a posto il primo possibile. In bocca al lupo!