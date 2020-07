Temptation Island, spunta l’ex fiamma di Antonio: “Vi racconto tutto”

La redazione di Sologossip ha intercettato una ex fiamma di Antonio Martello, concorrente di Temptation Island: “Vi racconto tutta la nostra storia”

Antonio Martello è sicuramente uno dei concorrenti più discussi della settima edizione di Temptation Island. L’uomo, trentatreenne napoletano, partecipa al programma insieme alla sua compagna, Annamaria Laino, con la quale è fidanzato da due anni e mezzo. Entrambi hanno un matrimonio alle spalle e Antonio ha addirittura una figlia. Annamaria chiede di partecipare al programma per mettere alla prova il suo fidanzato, che negli ultimi due anni pare non sia stato totalmente fedele. Antonio, invece, vuole dimostrare alla sua compagna che esiste solo lei. Il percorso nel villaggio delle tentazioni, però, non è iniziato con il piede giusto. Oltre ai comportamenti del Don Giovanni con le avvenenti single, su Instagram sono spuntati alcuni commenti di presunte ex fiamme del napoletano. La redazione di Sologossip ha deciso di intercettarne una in particolare, Rosa Pezzella, migliore amica di Nancy Coppola, famosa cantante napoletana ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Rosa ci ha raccontato tutta la sua storia con Antonio.

Temptation Island, le parole dell’ex fiamma di Antonio

Dopo la prima puntata del reality show di Canale 5, la pagina Instagram del programma è stata travolta dai commenti delle presunte ex fiamme di Antonio Martello, concorrente del reality show in coppia con la fidanzata Annamaria. Tutte le donne sottolineano la cattiva fede del napoletano e alcune dichiarano di aver avuto una frequentazione con lui. La redazione di Sologossip ha contatto Rosa Pezzella, che tra i commenti aveva dichiarato di conoscere molto bene Antonio. Rosa ci ha raccontato tutta la sua storia con il concorrente di Temptation Island, dichiarando: “Ho conosciuto Antonio nel giugno 2015 e ci siamo frequentati fino alla fine di luglio. Mi è sempre sembrato un uomo misterioso e, come sempre, le sensazioni di una donna non sbagliano mai. Grazie a Temptation ho scoperto anche il suo vero cognome, dato che lui mi contattò su Facebook con un account falso con il nome di Antonio Bonucci”. Rosa poi scende nei particolari, dicendo: “L’ho incrociato ad un matrimonio, dove mi disse che era con dei suoi amici, ma penso sia l’ennesima bugia. Mi sembrava simpatico e mi raccontò che aveva da poco chiuso una storia d’amore con una certa Maria. Dopo una settimana mi invitò per un caffè ed io accettai volentieri. Da quella sera iniziò la nostra frequentazione piena di bugie. Mi disse che giocava a calcio e che a luglio andava in ritiro a Sapri, ma io non ci ho mai creduto, anche perchè non mi ha mai mostrato una foto in campo. Per quindici giorni mi disse che era a Sapri e che non vedeva l’ora di vedermi. Una sera io ero a Paestum per lavoro e lui si presentò a sorpresa. Verso metà luglio, venne nel residence dove ero in vacanza e passammo qualche ora insieme, poi mi disse che sarebbe passato la mattina dopo così avremmo trascorso tutta la giornata insieme. Io me l’aspettavo che non si presentasse, infatti mi mandò un messaggio dicendomi che aveva avuto un problema con il contratto della sua nuova squadra e non si fece sentire tutta la giornata”. Dopo quell’esperienza, Rosa decise di allontanare Antonio, il quale si faceva sentire ogni due o tre mesi: “Non ha mai smesso di contattarmi“. La ragazza lo incontrò nuovamente nell’aprile del 2017: “Ci vedemmo verso mezzanotte e mi disse che aveva da poco finito di lavorare. Mi disse che faceva il cameriere in un ristorante”.

Dopo quella frequentazione durata più o meno un paio d’anni ma con delle lunghe pause, Rosa dichiara di aver incontrato Antonio per caso a luglio 2019 in piscina: “Era in compagnia di una donna, presumo fosse Annamaria, e due bambini, un maschietto e una femminuccia. Venne a bordo piscina e mi salutò. Poi la sera stessa mi contattò e mi disse che stava facendo il bodyguard nei locali. Io gli dissi che aveva un bel coraggio a contattarmi di nuovo dopo che mi aveva riempito di bugie e soprattutto visto che era un uomo sposato con figli. Lui, però, mi disse che quei bambini erano i suoi nipoti. Riguardo questa storia, ho letto le dichiarazioni della sua ex moglie (leggi qui l’articolo ndr.), in cui ha citato il mio commento su Instagram, e ci tenevo a sottolineare che non ho mai detto o scritto che Antonio non sia un ottimo padre, perchè sotto quell’aspetto non lo conosco, ma posso gridare ad alta voce che come uomo vale zero vedendo tutto quello che ha combinato nella sua vita”.