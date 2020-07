Giancarlo Magalli sostituirà proprio lei nel programma: adesso è ufficiale

Giancarlo Magalli sostituirà proprio lei nel famoso programma: adesso è proprio ufficiale, addio della conduttrice icona della televisione

Giancarlo Magalli nelle ultime settimane è stato spesso al centro del gossip mondano per i continui scontri con l’ex collega e conduttrice Adriana Volpe che attualmente conduce un nuovo format su Canale 8. Il conduttore sembra non voler proprio seppellire l’ascia di guerra nei confronti dell’ex collega e continuano a susseguirsi i battibecchi tra i due attraverso dirette, post, tweet e altro ancora. L’uomo non è mai riuscito ad instaurare un buon rapporto con la collega, motivo per cui lei ha poi lasciato il programma. Ma adesso pare proprio che per Giancarlo Magalli sia arrivato il momento di cimentarsi in una nuova sfida, che lo vedrebbe al timone di un programma Rai molto apprezzato degli ultimi anni e che l’anno scorso è stato condotto da una delle donne più iconiche della televisione italiana. Insomma un bel progetto per il conduttore, che se dovesse andare in porto sarebbe una bella soddisfazione.

Il programma di cui stiamo parlando è ‘Il Collegio‘! Giancarlo Magalli dovrebbe infatti prendere il posto di Simona Ventura alla conduzione vocale del programma, che quest’anno è arrivato alla 5 edizione. Le riprese della nuova edizione sono infatti iniziate da poco ed è stato riunito un nuovo gruppo di ragazzi tra i 14 e i 17 anni che sono stati collocati all’interno dell’iconico Convitto. Come ogni anno i ragazzi saranno chiamati ad affrontare gli studi secondo i criteri utilizzati molti anni fa e in più dovranno cimentarsi nell’esercizio della calligrafia, l’economia domestica e il canto corale. Certamente la novità più importante di questa nuova edizione, oltre al passaggio di testimone da Simona Ventura a Giancarlo Magalli, è certamente la nuova collocazione del set.

Fino alla scorsa edizione le riprese erano state effettuate nel Collegio San Carlo Celana di Caprino Bergamasco. Quest’anno però a causa dell’andamento della pandemia che ha visto Bergamo e i suoi dintorni come zone rosse ad alto rischio, la produzione ha però deciso di cambiare regione e trasferirsi nel Lazio. Le riprese si stanno infatti svolgendo presso il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. La notizia del passaggio di testimone è stata riferita da ‘TVBLOG’, ovviamente noi non possiamo che aspettare per la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.